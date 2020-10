1 ¿Habrá pronto un acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial? Dadas las actuales discrepancias entre los dos grandes partidos del espectro político español, posiblemente aún se hagan de rogar un poco hasta lograr la entente cordiale que permita dar carpetazo a este peliagudo problema. No obstante, y dado el excesivo tiempo que lleva en funciones el CGPJ, será más pronto que tarde que ambas formaciones consigan limar asperezas y llegar a un consenso que desbloque la situación.

2 ¿La gestión de la crisis sanitaria por parte de las administraciones es tan desastrosa como muchos dicen? Es indudable que hay muchas cosas que mejorar, pero no lo es menos que esta situación no es exclusiva de España, pues en el resto de Europa –y del mundo en general– la evolución de la pandemia muestra similares síntomas y, aunque con constantes altibajos, los rebrotes no dejan de ir a más. Lo cual, por supuesto, no puede servir de consuelo, sino espolear a nuestra clase política para que dejen de lado los desencuentros y se afanen, todos a una, para paliar la situación.

3 ¿Es la gallega una sociedad generosa? Esta bien ganada fama le viene ya de tiempos inmemoriales y, hoy en día, continúa demostrando que no es en vano. Un buen ejemplo de ello es la cantidad de donantes de órganos, cuyo altruismo, en lo que va de año, ya ha permitido salvar la vida a 69 personas. Algo digno de elogio.