1 ¿Por qué no aclara Casado el voto del PP en la moción de censura que presenta Vox? Si a dos días de que tenga lugar su debate en el Parlamento aún no sabe la postura que adoptará su partido, es que muy lejos de los postulados de Abascal no puede estar. Y si lo sabe y no lo quiere hacer público, comete un error de principiante, pues, haga lo que haga después, los ciudadanos ya se habrán imaginado a un líder sin las ideas demasiado claras. Y seguro que esto es lo que le ocurre, que su cabeza es incapaz de decidir entre el no que le recomienda Aznar y el sí que le pide Esperanza Aguirre. Mejor que le pregunte a Rajoy.

2 ¿Cómo le afectará a Sánchez la censura de Abascal? Se puede decir más alto pero no más claro de lo que lo dijo Feijóo: la moción beneficia al Gobierno y debilita a los partidos de derechas que están en la oposición, porque se visualizará que no son capaces de ponerse de acuerdo para construir una alternativa a la izquierda gobernante. El tema es que a Vox eso poco le importa, porque la moción, en realidad, es contra el PP, no contra el presidente.

3 ¿Se estudiará la petición de las Ampa galegas? Que con la llegada del frío y de la lluvia no se podría mantener la medida de abrir las ventanas en las aulas, era una evidencia. La confederación de asociaciones de madres y padres exigen otra solución a la Consellería y esta parece lejos de haberla hallado. La previsión vuelve a brillar por su ausencia.