1 ¿Qué visión tienen los socialistas de la comunidad gallega? Si uno escucha al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, en Galicia no hay más que problemas. Pero si acerca la oreja a lo que dice el ministro de Transportes y Movilidad, el también socialista José Luis Ábalos, resulta que esta comunidad es un paraíso terrenal gracias a las inversiones y gestiones de su departamento. Es obvio que no coinciden ambas versiones, pese a que salgan de la misma fuente. La realidad es que Galicia va tirando como puede, pese a la propaganda vacía del Gobierno central, que promete lo que no cumple. Es tan larga la lista de agravios que nos abstendremos de repetirla aquí una vez más. No habría espacio en esta columna.

2 ¿Tiene Sánchez en Yolanda Díaz una rival más fuerte que Pablo Iglesias? Por supuesto, pues mientras el líder de Podemos es un hombre de palabrería casi siempre vacía, la vicepresidenta ferrolana es una persona de acción. Para muestra un botón: apenas accedió a la subjefatura del Gobierno y ya anuncia la continuidad de los ERTE, lo que supone un enorme alivio para empresas y trabajadores. Cuando pida el voto, tendrá más credibilidad.

3 ¿Cómo se gobernará la pandemia a partir del 9 de mayo? Sin es estado de alarma, las comunidades se verán con las manos atadas para tomar determinadas medidas que quizá se necesiten. Hace falta una base jurídica que no habrá y Sánchez... en Babia.