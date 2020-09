1 ¿Escribirá Feijóo sus memorias? Si sigue el ejemplo de dos de los políticos que más admira, José Manuel Romay Beccaría y Mariano Rajoy, que no se desesperen sus incondicionales que tarde o temprano podrán tener entre sus manos las páginas de su vida para disfrutar con su lectura. Pero por ahora es aún pronto, ya que al presidente de la Xunta todavía le quedan muchos años en la trinchera política que si se canjearan por capítulos de su hipotética biografía quizá vayan a ser los más interesantes. O no, que diría Rajoy. Los caminos de Feijóo son inescrutables.

2 ¿Cuántas veces se quedará solo el BNG en el Parlamento gallego? Con la ausencia de los rupturistas, y con el PP y el Bloque ocupando los polos, uno de los aspectos más interesantes de la nueva legislatura en O Hórreo será comprobar con quién coincide más el PSOE, que en principio está instalado en el centro. Esta semana, en la petición nacionalista de retirar el cuadro del rey emérito del edificio de la Cámara, se situó al lado de los populares. Y tal como está el BNG, seguro que no será una conjunción aislada.

3 ¿Está la Patria en peligro de plagio? No nos referimos a la nación española, que no parece encontrarse en condiciones de ser envidiada y mucho menos imitada. Hablamos del libro de Aramburu, al que el autor de una biografía de un etarra acusa de copión. Como si las vidas de terroristas no fuesen todas calcadas.