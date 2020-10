1 ¿Era inevitable el cierre de las siete ciudades gallegas? Absolutamente. El número de contagios en Galicia no para de crecer y se concentran en su inmensa mayoría en las grandes urbes y sus áreas metropolitanas, por lo que el confinamiento no podía esperar más. Máxime cuando este fin de semana coincide con el Día de los Difuntos, que es una de las fechas de todo el año en que las familias más se reúnen. Cortar el tránsito del coronavirus de la Galicia urbana a la rural es una cuestión de supervivencia. Lo que cabe esperar, ahora, es que la ciudadanía tenga paciencia y cumpla las normas de buen grado. No generemos más problemas de los que ya tenemos, que son graves.

2 ¿Se deja guiar Irene Montero más por la ira que por el sentido de la responsabilidad? Que la ministra de Igualdad, en su guerra contra la dirigente rupturista de Andalucía Teresa Rodríguez, llegase a defender que una mujer de baja por maternidad no merece ningún trato preferencial era algo que no esperaba ni Íñigo Errejón, que algo de purgas leninistas sabe. Lo que sorprende es que ningún dirigente de Podemos tenga nada que decirle a la ministra.

3 ¿Comerá Jácome el turrón en la alcaldía de Ourense? Las diferencias entre populares y socialistas dan vida al regidor de la tercera urbe gallega, que gestiona la ciudad con tres concejales. Ni el pueblo más pequeño de la comunidad tiene un Gobierno tan raquítico. Pero resistir, resiste.