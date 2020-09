¿TIEMPOS DISTINTOS?

Es, sin duda, el medio de comunicación no sólo más inmediato, sino el más profundamente entrañable. Es, además, otra cosa: una suerte de Ave Fénix, con el inmenso poder de resurgir una y otra y otra vez de sus cenizas. Recuerdo ahora la de mi infancia, con aquella capacidad de convocatoria casi sobrenatural. Los tiempos de las grandes radionovelas y las retransmisiones deportivas. Las grandes voces, que se perpetuaron durante décadas. Matías Prats, por ejemplo. No ha habido otro igual. O Matilde Conesa (que mucho más tarde sería quien doblara a Ángela Channing en Falcon Crest) en aquel milagro llamado Matilde, Perico y Periquín: “Cómete las lentejas, Perico, que tienen mucho hierro...” “Y para qué quiero yo hierro si no quiero ser balcón...” Y Pepe Iglesias, El Zorro: “Yo soy el Zorro, zorrito, para mayores y pequeñitos...” A los noticiarios todavía se les seguía llamando partes, lo mismo que en la Guerra. Cuando, a finales de los 60, comenzaron a proliferar las teles en los hogares, hubo algún agorero que pronosticó la muerte inmediata de la radiodifusión. Craso error. El fútbol portable volvió a ganar por goleada. El transistor estaba siempre, de noche, bajo la almohada. Y casi siempre con Butanito metiéndose con Muñoz... Y, por hablar de inmediatez, recuerden el sonido aterrador de la retransmisión del 23-F...

AYER Y HOY...

Esta fascinación que tengo por el medio me ha llevado a buscar voces y grabaciones históricas de aquí y de allende los mares. Obtuve muy rápido una pieza fundamental que soliviantó a América entera: La Guerra de los Mundos, en la versión de Orson Welles. Y sí: acojona... Aún ahora. Procúrensela. Hay cosas incomparables. De Nueva York me traje en cierta ocasión una caja que se llama The Great Radio Mysteries. En ella vuelve a aparecer el señor Welles contándonos The Hitchhiker, dentro del programa Suspense. Y Humphrey Bogart capitaneando un espléndido reparto adaptando El Halcón Maltés. Y Peter Lorre protagonizando The black cat. Y Agnes Moorehead en Sorry, Wrong Number... Es decir: la Gloria... Hoy, en nuestro país, las ondas viven un momento enormemente gozoso. Uno está enganchado, entre otras, a Radio 3. Y desde hace muchos años, ya en la era de Ramón Trecet, y de Carlos Tena, y de Juan de Pablos, y de Javier Crudo Gallego, y del Mensajero del Jazz, o sea, Cifu. Afortunadamente aún nos queda Virginia Díaz y su venturoso 180º. Y nos queda, sobre todo, uno de los grandes creadores de cualquier época: Juan Pablo Silvestre y su mágico Mundo Babel. Desde 2015 tiene libro/objeto propio, Mi Querida Babel. Dios lo guarde por muchos, muchos años...