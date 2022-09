Santa Bárbara

LA ola de calor es producto del cambio climático. Cada vez hay menos gente que cuestiona ese axioma porque cada vez se hace más evidente. Se le puede preguntar a los afectados por la sucesión de incendios que se han desatado en España, en todas las comunidades autónomas, las tradicionales donde son habituales los incendios en verano y otras que hasta ahora se habían ido salvando. Las olas de calor tienen además otra consecuencia igual de grave, los golpes de calor que ya se ha cobrado la vida de trabajadores y ha aumentado la mortalidad entre personas con otras dolencias.

En el caso de los trabajadores, todo el mundo se acuerda de Santa Bábara cuando truena, y lo mismo que los incendios se previenen en invierno, las consecuencias para los trabajadores hay que preverlas antes de que el calor aparezca y poner en marcha las medidas de previsión y protocolos que ya están diseñados, pero de los que nadie se acuerda. Hasta que un trabajador muere en la calle.

ESTADÍSTICA. En estadística si dos personas se comen un pollo cada una se habrá comido medio, aunque una se lo haya comido entero y la otra se tuviera que conformar con el olor. La cosa se complica cuando de lo que se trata es de repartir el número de croquetas que se fabrican en España entre el número de ciudadanos.

Según un estudio de Croqueta Rica que seguro que tiene tanta fiabilidad como los que realizan las casas de apuestas, perdón de sondeos demoscópicos, cada español se comió una media de dos kilos y medio de croquetas el año pasado, a cien croquetas por individuo.

He de reconocer que no he profundizado en las tripas del estudio, pero resulta difícil computar las que se venden hipercongeladas en los supermercados, las que se venden en las decenas de miles de establecimientos hosteleros que hay en España y, sobre todo las que se cocinan en cada domicilio. Pero lo peor de todo es que como en el caso del pollo alguien se está comiendo una buena parte de las croquetas que me corresponden.