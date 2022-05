MI cuota diaria en prensa, poco más o menos, es de tres diarios nacionales y tres de Galicia, más suplementos dominicales, añadidos o no, con dineros extra... En fin, que no he visto en ninguno de los seis –ni en los adjuntos– ninguna referencia clara al destino de Francisco Conde, vicepresidente económico del Gobierno de Galicia, responsable, antes de terminar el ciclo incompleto de la legisladura que don Alberto Núñez Feijóo ha presidido...

Ni un saludo como resumen de tantos años de dedicación al gobierno de su tierra, es monfortino, cuna gloriosa de las muchas que Lugo tiene para hacer la imposible elección... es profesor universitario de Economía, es un claro exponente de la calidad profesoral que ha tenido que abandonar para venirse con Feijóo, dejando la comodidad de su cátedra en la San Pablo-CEU –la hubiera conseguido, seguro– y su cargo de Relaciones Internacionales, de la misma, porque su inglés es bueno y su rendimiento en el trabajo era modélico.

Todo ello dentro de la parcela enorme de la nueva Economía. Supongo que llegará el momento del agradecimiento público. Alguien, igual que yo, habrá escuchado el prólogo, o habrá interpretado como yo el designio aparente del “Cuento contigo, Paco”, que dirigió el presidente in péctore a su excompañero de Gobierno y de rango –y de mucha mayor responsabilidad, creo, que el que se atribuye al en la práctica encargado de frenar los pies a Abel Caballero en sus pretensiones de hacer de Vigo la capital de Galicia. Y aún en eso... Son muchas las luces que hay que encender para apagar los juegos –de luces– de la ciudad olívica.

La gente no sabe, o no deja de saber, que Núñez Feijóo tiene una etapa madrileña en su currículum político. Creo recordar que fue, incluso, presidente de Correos con Fraga y Romay. Volvió a Santiago cumplido su ciclo de permanencia y buen trabajo, siempre a su ritmo y... depende, dicen que respondía a las preguntas delicadas. Pero respondía a todas. Era el medio minuto de pensárselo antes de responder de verdad,

Paco Conde, el de Monforte, se vino, creo que con Patricia, de su despacho de la Universidad CEU-San Pablo. Yo me había adelantado y ya estaba en Boiro. Admito apuestas; supongo que habrá alguna medalla, de esas que después, te quitan; espero que lo hagan socio de por vida de tanta romería subvencionada como tenemos en Galicia. Todo, a lo mejor, se escribirá en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Pero, por ahora, Paco Conde es un abandonado de la política, ni siquiera un saludo, unos aplausos tras la alusión cariñosa de turno, algo, no sé cómo decirlo... que no tenga que aparecer tan callado y tan gallego de raíz, es él, Francisco Conde, vicepresidente del Gobierno de este país, Galicia.