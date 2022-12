¿Se podrá acabar con los vehículos de combustión en 2035?

LA sociedad actual no está preparada para que los conductores tengamos un vehículo eléctrico en el año 2035. La UE prohibirá la venta de vehículos de combustión (diésel/gasolina) e híbridos no enchufables en cualquier país miembro de la UE a partir de esa fecha. España, para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030, deberá alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos (un 16% del total de su parque automovilístico), y al paso que vamos no lo veo factible, ya que el desarrollo de la electromovilidad en nuestro país avanza a un ritmo muy lento (180.000 vehículos eléctricos matriculados y 17.000 puntos de recarga de acceso público). Estamos a la cola de Europa en electromovilidad, muy lejos de Alemania, Francia o Portugal.

La crisis climática y la mala calidad del aire en las grandes ciudades piden a gritos que se acelere el proceso de descarbonización del parque automovilístico español y europeo, y avanzar hacia la transición energética que propugna la Unión Europea, pero queda mucho camino por recorrer para retirar totalmente del mercado los vehículos de combustión y sustituirlos por eléctricos. Hay muchos intereses creados, las empresas petroleras y gasistas se resisten al cambio porque les va en ello su negocio. La pandemia y el conflicto bélico de Ucrania, nos han llevado a una crisis económica sin precedentes, que la mayoría de los ciudadanos estamos sufriendo.

O cambian mucho las cosas o será misión imposible alcanzar los objetivos propuestos por la UE, ya que no estamos preparados para electrificar al 100% el parque automovilístico europeo (y menos el español). La UE se verá obligada a suavizar la nueva norma anticontaminante Euro 7 (que afectará a los turismos y furgonetas de gasolina y diésel a partir del 1 de julio de 2025, y a los autobuses y camiones dos años más tarde). Los gobiernos y fabricantes de vehículos eléctricos tendrán que sumar esfuerzos y establecer sinergias para resolver los temas pendientes:

• Invertir más en I+D+i, teniendo en cuenta el análisis del ciclo de vida de los vehículos eléctricos (desde la fabricación, su uso y mantenimiento, hasta el despiece y reciclado de las piezas).

• Aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos y reducir su precio.

• Ampliar la red de talleres y formar a personal cualificado para las reparaciones y el mantenimiento.

• Ampliar la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público.

• Ampliar y mejorar las ayudas para incentivar la compra, simplificar su tramitación y agilizar el cobro de las mismas.

• Garantizar de forma eficiente la gestión y el reciclado de las baterías, etc.

Desde hace muchos años vengo insistiendo en la necesidad de apostar por la economía circular y un modelo energético sostenible, impulsando el uso de energías alternativas y el coche eléctrico, piezas clave en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire en las ciudades. De momento estamos en pañales, España no está haciendo los deberes. Aquellos que, haciendo un gran esfuerzo, hemos sido pioneros en adquirir un coche eléctrico etiqueta azul 0 emisiones, estamos encontrando muchos obstáculos en el camino y, a pesar de ello, asumimos el compromiso con la salud ambiental planetaria, en aras de construir ciudades más saludables y sostenibles. Desde esta columna alzo mi voz para que los gobernantes y fabricantes de vehículos eléctricos tomen buena nota, hagan los deberes y cumplan con sus compromisos.

El argumento “0 emisiones de la Unión Europea” que justifica la prohibición de los coches de combustión no es suficiente si no viene acompañado de medidas de apoyo contundentes que respalden la electromovilidad e implantación del coche eléctrico. Renovar un parque móvil obsoleto conlleva incrementar los incentivos que propicien la adquisición de un vehículo eléctrico. O cambian mucho las cosas o este proceso será muy lento y no alcanzaremos los objetivos propuestos por la Unión Europea para el año 2035, por lo que tendrán que coexistir los vehículos eléctricos con los de combustión.