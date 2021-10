Sí, había un bloqueo

EN su intento por quitarse el sambenito de ser el partido que bloqueaba la renovación de las instituciones constitucionales, el PP no ha hecho sino confirmar que era quien impedía que se produjera un cambio que llevaba pendiente años en algunos casos y, en efecto, sigue bloqueando la renovación del CGPJ que ha quedado fuera de este grupo de instituciones que necesitan la puesta al día de sus miembros. Nada más producirse la oferta de Pablo Casado el acuerdo ha sido posible en dos días.

Bienvenida sea la renovación del TC, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de la Agencia de Protección de Datos, que debe dar pie a que se acometa la del órgano de Gobierno de los jueces, que es la mollar por el poder que acumula. A la vista ha quedado que el PP ha jugado con ánimo ventajista e interés partidista en todo este movimiento, un golpe de efecto que le deja en evidencia, aunque haya quien considere que ese manejo de los tiempos y del calendario le devuelve la vitola de la institucionalidad y de partido de Estado que cumple con los compromisos. Pero esto no va de golpes de efecto sino de cumplir con la legalidad en tiempo y forma y de respetar y hacer respetar las instituciones. El cumplimiento de la Constitución no es una cuestión de voluntad, que es el mensaje que se está trasladando a la ciudadanía, sino una obligación. Y si incluso en el PP reconocen que se estaba produciendo un debilitamiento de las instituciones nada mejor que resolver el bloqueo del gobierno del tercer poder del Estado.

Ell Defensor del Pueblo será designado por el Gobierno, el Tribunal de Cuentas tendrá mayoría progresista y en la renovación del Constitucional el PP no oculta que le vienen bien los cambios no solo para poner a magistrados conservadores, sino que además sean de su cuerda y no heredados de Rajoy. De prestigio, pero de los suyos, no se sabe muy bien de qué Pablo Casado, si del de la moción de censura de Vox o del de la Convención de Valencia.

Una vez abierta la espita de las renovaciones habrá que seguir con detenimiento el relato de las partes para salir airosos.