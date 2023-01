¿Solos o mal acompañados?

¿Haría bien el PP en soltar amarras con Vox en CyL tras la polémica por el protocolo antiabortista? El líder de los populares tiene muy clara la estrategia para las elecciones generales previstas, en principio, para final de año. Presentarse ante la sociedad como un partido de centro, moderado, sin hipotecas como ERC o Bildu y con la promesa de devolver a la política un tono sosegado. Con este plan, Feijóo pretende seducir a un 15 % de votantes socialistas descontentos con Sánchez para acercarse a la mayoría absoluta. Eso sí, tiene un problema: el pacto de Alfonso Fernández Mañueco con Vox, que los de Abascal amenazan con reevaluar si no se aplica el famoso protocolo. Aunque más que un motivo de alerta, para los del charrán más bien podría ser una bendición...

¿Dio ayer Pedro Sánchez un nuevo ejemplo de agravio a Galicia? Parece que el presidente del Gobierno no pierde ocasión de darle algún mandoble a la comunidad. Así, agradeció a Pere Aragonès su asistencia a la cumbre hispanofrancesa, mientras reprochó, sin nombrarlo, a Alfonso Rueda por no hacerlo en la hispano-germana de A Coruña. El truco, señor inquilino de La Moncloa, es que usted no lo había invitado.

¿Cuándo aceptará Caballero que la Xunta no da trato de favor a Lavacolla? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.