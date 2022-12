¿Son compatibles Ciencia y Religión?

¿Son comprensiones de la realidad irreconciliables? Hay mucha gente, entre ellos muchos científicos, que piensan que la ciencia con sus logros y descubrimientos ha ido destruyendo las creencias religiosas, y consideran a la religión como los restos de un anacronismo histórico. Esta posición se ha visto acentuada mediáticamente desde hace unos años por un ateísmo militante y combativo, encabezados por el biólogo genetista de Oxford R. Dawkins, el físico premio Nobel S. Weinberg, recientemente fallecido, y el filósofo y neurólogo D. Dennett. Sin embargo, hay también muchos científicos que son personas profundamente religiosas y que piensan que entre ellas no hay conflicto alguno porque la Ciencia se ocupa de la comprensión de la Naturaleza y del Mundo accesible al método experimental, mientras que la Religión se ocupa de experiencias humanas que no son accesibles al método experimental, como son la necesidad de sentido a la existencia humana o a la inclinación hacia la Verdad, la Belleza y la Bondad.

No solo escapa al método experimental la Religión, sino otros conocimientos como son las Artes y la Filosofía. Muchos conocidos científicos a lo largo de la historia eran cristianos como Galileo, Newton, Faraday, Maxwell, Pasteur y en tiempos más cercanos C. Rubbia, W. Philips, J. Taylor o R. Smalley premios Nobel de Física los tres primeros y de Química el cuarto. Otro ejemplo es el de J. Polkinhorne, pastor protestante, primero profesor de Partículas elementales y después de Teología, los dos en Cambridge.

Hay argumentos usados en contra de la Religión que se refieren a concepciones de ella superadas en la actualidad. Un ejemplo de ello es cuando se confrontan la visión del origen del Universo descrita en el Génesis con el conocimiento científico actual de la evolución del Universo. Nadie religioso medianamente serio cree en el significado literal del texto del Génesis, de la misma manera que no se cree la lectura literal de cualquier texto ya sea bíblico, literario o filosófico, abstraído de su contexto histórico y social, así como de su género literario. Por ejemplo, nadie puede creer que el hombre fue creado después de siete días desde el origen, y desde luego no dice que el Génesis por ello es falso.

En nuestro mundo secularizado, la Religión tiende a ser vista como algo extraño, caída del cielo, alejada del día a día de los quehaceres y preocupaciones del hombre. La Religión llega a nosotros porque alguien ha tenido una revelación y nosotros lo hemos creído porque alguien nos ha dicho esa revelación. Sin embargo, la Religión y en particular el cristianismo nace de la vida y se dirige a la vida.

La Religión no es más que un intento humano de dar respuestas a preguntas humanas. A las preguntas más humanas que existen: por qué nacemos, por qué vivimos, qué sentido tiene la vida, cómo debemos comportarnos, si tiene sentido y el porque del sufrimiento humano, sobre si tiene algún fin el mundo, donde reside nuestra libertad, si tiene sentido que nuestra vida acabe, qué es nuestra interioridad, por qué tenemos conciencia,... La actitud religiosa surge no porque mediante la revelación se tienen las respuestas a todas las preguntas y problemas de los hombres. No es un recetario fantástico, una especie de Wikipedia psicológica donde basta consultar cuando tenemos un problema o una pregunta. Por el contrario, surge en el caminar de la vida, según van ocurriendo las penas, alegrías, dudas y certezas de cada uno, y van configurando un determinado tipo de respuesta a las grandes preguntas de la vida y de la existencia.

Desde luego, lo que caracteriza la respuesta no es la ausencia de interrogación, búsqueda, inquietud y limitación. Las respuestas están determinadas por encontrar a Dios como clave fundamental y ver que existe un nivel de preguntas que sólo encuentran satisfacción cuando descubrimos que nuestra existencia ésta apoyada por Dios y acompañada por Él.