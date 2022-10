¿Son los Henipavirus una amenaza?

UN trabajo publicado recientemente en New England Journal of Medicine, advierte del peligro a causa de un nuevo virus zoonótico que en el pasado mes de agosto saltó desde animales salvajes a humanos en el este de China, infectando a 35 personas, si bien no ha causado un brote ni supone una amenaza, al menos de momento, pero hay que estar vigilantes. Se trata de un Henipavirus denominado Langya (LayV), perteneciente a la familia de los Paramyxoviridae, del que se conocen hasta ahora 6 especies.

El virus Hendra, detectado únicamente en Australia, se ha descubierto en 1994 en la localidad de Hendra (Brisbane), tras causar la muerte de 14 caballos y de su entrenador. Se cree que el reservorio de la infección han sido los murciélagos frugívoros zorros voladores del género Pteropus y la vía de transmisión más probable la respiratoria o digestiva. Los caballos infectados pueden transmitir la enfermedad a otros caballos y ocasionalmente a los humanos si hay contacto estrecho, no observándose hasta el momento transmisión de persona a persona.

El virus Nipah está considerado como el más peligroso, ya que provoca una encefalitis (descrita por primera vez en 1999). Diversas explotaciones porcinas instaladas en Malasia, tenían árboles frutales en sus inmediaciones que atraían a los murciélagos, lo cual propició que los cerdos se pusieran en contacto con las excreciones de murciélago contaminadas por dicho virus, dando lugar a la aparición de brotes en Malasia y Singapur (1998-1999), y para controlar la enfermedad hubo que destruir a más de un millón de cerdos. Entre 2003 y 2008, se han registrado casos humanos en Bangladesh y en La India.

Los Henipavirus pueden infectar a una gran variedad de mamíferos salvajes como grandes murciélagos frugívoros, pequeños murciélagos insectívoros, musarañas, etc., pero también pueden infectar a animales domésticos como caballos, cerdos, cabras y perros, ya que en todos ellos se han producido brotes epidémicos en las últimas décadas. Hasta la fecha, estas epidemias se han podido controlar con el sacrificio masivo de todos los animales en un radio de seguridad alrededor de la zona del brote.

Estos Henipavirus se encuentran en amplias zonas de Asia, África y Oceanía, pero podrían estar presentes en todo el mundo. Si bien queda mucho por conocer de los Henipavirus, se sabe lo suficiente para tomarlos en serio y actuar en consecuencia para adelantarnos al problema.

En el nuevo brote de Henipavirus por Langya (LayV) en China, las personas se han contagiado por contacto directo a través de animales, hasta la fecha no ha habido ningún caso de transmisión de persona a persona. Estos brotes preocupan a la comunidad científica, debido a que pueden causar una enfermedad grave a los seres humanos y pueden llegar a transmitirse por vía aérea, si bien para ello tendrían que mutar, lo cual depende del azar, ello podría ocurrir en cualquier momento.

La posibilidad de que los Henipavirus se puedan convertir en una amenaza

radica en que utilizan un proceso molecular de edición de ARN muy peculiar

y complejo, mediante la inserción de

residuos de guanina adicionales en el ARN antes de la traducción, lo cual les permite generar tres proteínas a partir de un solo gen.

Esta característica les convierte en un grupo de virus especialmente peligroso, debido a un mecanismo que potencialmente podría servirles para infectar a nuevas especies o para anular los mecanismos de defensa antiviral de sus hospedadores. Hasta el momento no se dispone de un tratamiento específico. Para el Hendra hay una vacuna para caballos y para el Nipah están en proceso de experimentación varias vacunas y un tratamiento con Ac monoclonales.

No pretendo ni mucho menos alarmar, simplemente es una nueva llamada de advertencia para que los gobernantes tengan en cuenta las recomendaciones de la comunidad científica y pongan en marcha las medidas necesarias para una mayor vigilancia antes de que sea tarde.