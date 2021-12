PENSAMOS que con el talento es suficiente y no es así. Muchos con un futuro prometedor, talentosos, se quedaron en eso, se quedaron en el camino y sin rendimiento, otros con menos han hecho mucho y llegado lejos. Las causas son variadas y pasan desde la mala calidad del entrenador a la involución, falta de compromiso y competitividad, a la pérdida de ilusión, además de otras alternativas y cambios sociales que incitan, urgen cambiar de escenario y abren vía a otras actividades. Ayuda el tener suerte y estar en el momento justo y con la gente adecuada, poniendo todo de su parte, sumando talento y oportunidad.

Hay que entrenar, y mucho, para adquirir un repertorio de recursos a utilizar en el juego. Cuando escribía en mi libro el párrafo que dice: “Al niño se le debe entrenar tal forma que su desarrollo psicomotriz vaya adquiriendo la experiencia y la madurez suficientes para después llevarlo a la práctica en la competición”, me refería a eso. Crear automatismos, engrandecer su almacén de recursos para usarlos cuando sean requeridos durante el juego. Conseguir un comportamiento físico-dinámico relacionado con el balón y capacidad de percepción, de análisis y elección de alternativas que te da el juego para realizar, de forma exitosa, ese acto motor. Movimiento consciente adaptado al balón y consecuente con la jugada.

Percibir, analizar, elegir y ejecutar son acciones íntimamente ligadas, que sólo con la práctica puedes poner en modo activo. Relacionar el movimiento y el dominio corporal con un balón por el suelo y por el aire. Coordinación específica que faculta el juego armonioso y conjunta los factores de disponibilidad corporal y psicomotores donde intervine la motricidad acompañada de un móvil, como la pelota, donde intervienen la visión y las diferentes partes anatómicas que requiere la jugada con y sin balón. Desafiar a la gravedad, al balón y a los rivales según lo pide la jugada. Dominar el cuerpo para que el balón obedezca y moverse, porque en fútbol el 98% de los movimientos y de las acciones son sin balón.

Entrenar al jugador de forma individual y analítica, de forma global, según sus cualidades, según sus capacidades, según sus posibilidades y de acuerdo a los requerimientos de la jugada y de un juego, encuadrado dentro de una superficie limitada, de un tiempo controlado, con un juez vigilante y un oponente destructor de nuestra intención.

Según la capacidad del jugador para percibir el entorno que le afecta, saber administrarse, dominar lo que tiene por los cuatro costados, se elegirá su posición y función en el juego y en el campo. La condición psico-física es determinante para asignar el puesto.

Lanzamos ideas, inspiramos, pero advertimos que para llegar al éxito hay que trabajar duro y con un alto grado de motivación; luego, mantearse es cuestión de hábitos, cómo te preparas y rutina de trabajo, de implicarse con autodisciplina y comprometerse consigo mismo a ser, cada día, mejor. Subir el nivel y no conformarse con lo que se tiene porque llegar no es suficiente, además hay que querer ganar, querer ser titular, dar tu máximo y lograr trofeos, tener ambición, coraje, asumir riesgos y ser profesional. Para ser figura no llega con entrenar y jugar.