Tiene bemoles

SANTOS CERDÁN, secretario de Organización del Psoe, ha propuesto la creación de un comité en el partido que tenga como misión desmentir las informaciones y los bulos de la oposición.

Ahí queda eso. Lo promueve un gobierno que se ha ganado a pulso la fama de mentir de forma compulsiva, que se resiste a dar los datos que , por ley, está obligado a facilitar, y que cada vez que los diputados, senadores y dirigentes del principal partido de la oposición esgrimen cifras recogidas en documentos oficiales, incluidos los del propio gobierno, el presidente o sus ministros les responden que mienten.

El difamador quiere presentarse como víctima, una estrategia que no cuela porque no hay ciudadano español que no conozca la característica más destacada del presidente de gobierno y que ya empiezan a copiar algunos de sus colaboradores: el engaño. No cabe mayor torpeza en el secretario de Organización que tratar de hacer un favor a su jefe y presidente del gobierno proponiendo una iniciativa que es un todo un esperpento, y que a nada que espabile la oposición se puede volver en contra del PSOE, su secretario general y sus candidatos cuando esa oposición empiece a recordar ocasiones en las que se ha engañado a los españoles con datos falseados o promesas incumplidas. Empezando por la reciente promesa de ofrecer doscientos euros para paliar los efectos devastadores de la crisis; se dio a entender que eran mensuales, cuando eran anuales, lo que se convertía en diecisiete euros mensuales que evidentemente nada tenían que ver con una supuesta generosa ayuda, como pretendía vender el gobierno.

¿Es un bulo que las cifras de empleo están manipuladas porque incluyen a fijos discontinuos en paro? ¿Por qué la tan elogiada vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no se atreve a desglosar esas cifras para saber cómo hace las cuentas? ¿Son bulos los datos de los tribunales sobre los condenados por violación que han sufrido reducción de condena o han sido excarcelados, sus alertas sobre los malversadores van a ser beneficiados con rebajas de condena, y que los protagonistas del proceso independentistas quedarán favorecidos gracias a leyes promovidas por el presidente Pedro Sánchez? ¿Es falso que los precios están disparados aunque el gobierno presume de bajada de inflación? ¿Es mentira que Sánchez cogió un avión oficial para acudir al concierto de Serrat en Barcelona, y que utiliza el Falcon para actos de partido y para todo lo que se le ocurre? ¿Es falso que en Bruselas se viven con preocupación las maniobras del gobierno para controlar las instituciones judiciales? El comisario de Justicia dijo en uno de sus viajes a España que había que reconsiderar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial...

Tiene bemoles que, ante hechos que provocan indignación y hacen perder votos, el gobierno y el PSOE se saquen de la manga una comisión para contrarrestar supuestos bulos y mentiras. Que empiecen diciendo quiénes son los que mienten.

Cómo se nota la preocupación por las elecciones...