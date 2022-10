Tobias Hume, viola da gamba nas illas británicas, en “Ateneo Barroco”

Concierto en la Igrexa da Universidade en las actividades de “Ateneo Barroco”- 20´00 h.-, confiado a la”Capela Compostelana” , a la que se incorpora como gambista y cantante Julieta Viñas, con formación en la”ESMUC” y alumna de Marta Almajano, ampliando estudios con Magna Ferreira,C.Mena, R.Levitt, Mª C.Khier, L. Climent, V. Dumestre o G.Garrido y López Banzo. Realizó un master dedicado a Barbara Strozzi y cuenta con un grupo propio “Dolce Rima”, con el que grabó “Al alba venid”. La “Capela Compostelana”, a la que pertenecen Francisco Luengo- violas da gamba bajo, tenor y soprano- y Xurxo Varela-violas da gamba bajo y tenor-, son la veteranía por excelencia en su voluntad de recuperar músicas de los siglos XVI al XVIII, con proyectos de gran nivel desde 1988, en trabajos como “José de Vaquedano, Mestre de Capela da Catedral de Santiago” (Edigal); “Villancicos a Santiago”, “Eclesiástico Canto”, “Vesperas Solemnes” o “Misa de Consagración”, en colaboraciones con Miro Moreira y sus agrupaciones.

“Poeticall Musicke” o “Tobias Hume e a viola da gamba nas Illas Británicas”, cabeza de reclamo para este concierto, centrado en la divulgación de la viola da gamba en Inglaterra desde mediados del XVI y como consecuencia de las alianzas de Enrique VIII y la Reina Catalina, permitiendo la creación de toda una escuela representativa de músicos, de los que se dejará constancia en este concierto. La viola dejaría un primer tratado en “Regola rubertina” editado en Venecia para confirmarse en nuestro país en el “Tratado de glosas” de Diego Ortiz, de 1553, con atención a las improvisaciones y ornamentos, paso previo a su asentamiento afortunado en Inglaterra y en similar medida en Francia, con músicos como Forqueray o Marin Marais, para cimentar su arraigo en Alemania países vecinos, con K.F.Abel, o la estirpe de los Bach, un tiempo después.

Tobias Hume, punto de encuentro, cerrará sesión con piezas de “Poeticall Musicke”: “What greater griefe” y “The Pashion of Musicke” (instrumental), y de “Musicall Hummors”:”Tobacco”, “Fain would I change that note” y “The Souldier´s song”. Hombre de armas y vida inquieta, con estancias en Suecia y Rusia y compositor excéntrico del que se dice que acabaría demente. De los recopilatorios de sus obras destacan “The First Part of Ayres”, “Captaine Humes Poetical Musike”, “Humes Musicall Humors” (1605), artista celoso de su ideario artístico, siempre con la pretensión de promover su criterio instrumental, enfrentado además con John Dowland, que no disimularía su desprecio. No disimuló un agudo instinto tendente a la farsa en su obra más conocida “Invention pour jouer à deux sur une seule viole”, que requiere dos arcos en situaciones ciertamente inverosímiles. En medio, y para redondear el programa en su conjunto, “Helas Madame”, con firma de Henry VIII y “Go from my window”, pieza de tradición inglesa.

Francis Pilkington (1565/ 1638), merece especial atención con dos piezas: una sobre el mismo título de la anterior “Go from my window” y “Rest Sweet Nymphus”, miembro de una familia de músicos y autor de obras para laúd conservadas en la Cambridge University Library, en especial, sus Ayres editados en libros de música, reclaman interpretaciones en dos formas, unas para cuatro voces sin acompañamiento y otras asistidas por laúd o bajo de viola, en especial de gran encanto. No merecen menor trato la serie de madrigales, repartidos en dos volúmenes y compuestos para tres y cuatro o cinco voces. Hacia 1614, dará a conocer “The Teares of Lamentations of a Sorrow Soule”, que publicará Sir William Leigthon, un compendio de “songs” y “anthems” para cuatro partes.

John Bennet- “Weep, o my eyes”-, fue un músico especialmente apreciado por sus himnos y que serán publicados en el Barley´s Psalter entre 1604 y 1614, para recibir una segunda edición a cargo de Ravenscroft. Nuevo caso de maestro entregado a los estilos madrigalistas en la obra “The Triumphes of Oriana”. La pieza elegida en esta sesión, se convirtió en una de las más celebradas, modelo que confirmará el resto de sus madrigales por la elegancia de su escritura y extraña sensualidad. En cualquier caso, su peculiar quehacer creativo, se distancia de maestros de gran rango como Wilbey, Weelkes o T. Morley.

Alfonso Ferrabosco II (1575-1628),- “Fly from the World)-, miembro de una familia italo- inglesa, había sido abandonado por su padre, muy estimado por la reina Elisabeth, y apreciado como viola-gambista. Nuestro hombre, fue profesor del Príncipe de Gales, manteniendo el puesto en la corte. A partir de 1605 y hasta 1622. Colaboró con Ben Johnson y con Iñigo Jones, realizando obras en forma de “Ayres” declamatorios (editados en 1609), para mascaradas que se celebraban en Whitehall y Greenwich. Compuso motetes y anthems, aunque las obras de mayor aceptación, serían las enraizadas en la tradición de las fantasías para violas a cuatro, cinco y seis voces y la serie de sus “In Nomine”. También sus “Lessons”, para tres lyras de viola, que reflejan su habilidad técnica.

Thomas Tomkins (1572/ 1676), con la “Fantasía XVI”, organista de la Catedral de Worcester y Gentleman-in- Ordinary, en la Chapelle Royale, fue un creador prolífico de anthems y services, nacido en un entorno familiar propicio, además de ser alumno directo de William Byrd. Aspecto digno de tenerse en cuenta, fue la plaza que ocupo como organista, tomando el relevo de Orlando Gibbons. Su hijo Nathaniel (1599/1681), canónigo de la Catedral de Worcester, tuvo la deferencia de editar posteriormente, en 1688, bajo el título de “Musico Deo sacra”, la mayor parte de su música de iglesia. Thomas Ravencroft (1582/1635”, aporta “Remerber, o thou man”, completa el cuadro de esta Poeticall Musicke”, autor de referencias como “Deuteromelia” o “Pammelia”, primeras colecciones impresas conjugando “rounds”, catches”, piezas sacras, en latín e inglés, con clara influencia de las tradiciones populares, en su carácter.