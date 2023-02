¿Todos contra uno o uno contra todos?

MI ESTIMADO AMIGO LUIS PÉREZ ha escrito un artículo en este periódico sobre un presunto “todos contra Feijóo”. No diré que estoy en desacuerdo con todo lo que dices, que no lo estoy, pero sí que me gustaría desarrollar un análisis en torno a ella: ¿será que están todos contra Feijóo o que Feijóo está contra todos?

Desde luego, nuestro expresidente ha tomado una iniciativa, vieja pero renacida, que, efectivamente, le granjea la enemistad de muchos. Se trata de su propuesta acerca de ceder la capacidad de gobierno a las listas más votadas. Se puede discutir la dificultad de implementar esta propuesta, teniendo en cuenta sus requerimientos legales e incluso constitucionales, pero yo voy a algo más inmediato.

Para empezar, requiere un acuerdo entre los partidos que tienen una opción razonable de ser la lista más votada, lo cual, en términos no excepcionales, corresponderá al PP y al PSOE. Pero esto tiene sus dificultades.

No se te puede ocultar que, tal como va la política española, es poco pensable que pueda haber acuerdo de ningún tipo entre ambos sobre esta cuestión, dada la cantidad de otros tercamente no alcanzados. Ya con esto bastaría, por lo menos, para ser prudente con la iniciativa.

Por otra parte, si el actual Gobierno sólo se pudo constituir como coalición, en el caso hipotético de que PSOE, como fuerza mayoritaria de la misma, aceptase siquiera la posibilidad de implementar el sistema de lista más votada, sería como decirle tanto a su socio de coalición como a las otras fuerzas políticas que, desde fuera del gobierno, le prestan el necesario apoyo parlamentario, que se vayan preparando para sumirse en una inevitable intrascendencia política. Sus votos ya no valdrían para nada.

¿Qué espera, pues, Feijóo que le conteste Sánchez? Ya no digo cualquiera de las demás fuerzas minoritarias con representación parlamentaria. Y me pregunto más: ¿puede que Feijóo no fuese capaz de saber cual iba a ser la respuesta de todos los demás sobre este asunto? Si lo supiese, la siguiente pregunta sería ¿quién está promoviendo la desestabilización, siquiera circunstancial, de la política española?

Incluso puedo sospechar que, en realidad, lo que persigue Feijóo es imposibilitar la formación de coaliciones, la del PP con Vox y la del PSOE con cualquiera. Pero eso hay que decirlo a las claras, para que su iniciativa no parezca un simple parapeto para proteger al PP ante los próximos encuentros electorales, con resultados ajustados.