“TradFest” en San Domingos de Bonaval: “Vilán ou Cortesán”

Actividad del ciclo “TradFest” en San Domingos de Bonaval- 13´30 h.-, con el “Grupo de Música Antiga 1500”, que se anuncia bajo el título “Vilán ou cortesán” y que para la cita estará formado por Belén Bermejo- voz y percusión-, Roberto Santamarina-viola de arco-, Pablo Ruibal- viola da gamba- y Andrés Díaz, como director, flautista, arpista, vihuelista y citolista. Tradiciones de músicas cultas medievales y del primer Renacimiento que para la formación, en palabras precisas: “Neste concertó o grupo, ofrece unha mostra de diversas pezas nas que, dun xeito ou outro, latexa a música de corte mais tradicional e sinxelo, pezas que por outra banda, escritas durante a Idade Media e comenzos do Renacemento. Sempre será complexo discernir onde comenzan as influenzas mútuas en moitas músicas do noso pasado, se na vila o una corte, pero é evidente que os dous eidos, nutrironse e influíronse mutuamente, Partindo desa idea, no programa escoitaranse dende “Cantigas de Sta María”, e otras pezas monódicas medievais dos séculos XII e XIII, até exemplos das primeiras polifonías do XIV e XV, e, para rematar, obras polifónicas dos cancioeiros ibéricos portugueses e hispanos, así como frotolas e vilanelas italianas e de claro arrecendo popular.”

El “Grupo de Música Antiga 1500”, dirigido por Andrés Díaz, mantiene su criterio de formación vocal e instrumental especializado en repertorios de finales de la Edad Media, hasta las músicas del Renacimiento o del primer Barroco, en colaboración abierta con otras formaciones afines: “Resonet”, “Malandaça”, “Vox Stellae”, “Près de Cambrai”, “Ensemble Rosarum Flores”, “Alicerce”, “Il Combattimento” o “VIVID Consort”. Desarrollaron actividades como bandas sonoras para audiovisuales- “Cadena Perpetua”, o documentales como “O Mariscal”, y la ambientación audiovisual para la inauguración de las salas del Museo do Pobo Galego, entre obradoiros de divulgación, materiales didácticos en centros de enseñanza e iniciativas de divulgación, para adultos. Desde su fundación en 2005, fueron asiduos de certámenes y festivales y recientemente, presentaron un cd, para el libro “Venecia abandonada”, del poeta Eduardo Estévez, con músicas de Renacimiento inspiradas e impresas en esa ciudad de inmenso arraigo musical.

Al “Grupo 1500”, se les espera en breve en un ciclo a las puertas de inaugurarse, “Dous mares. Músicas entre dous mundos”, el salto Atlántico entre la Metrópoli y las Colonias, en el que tendrán protagonismo el organista Marco Aurélio Brescia, Diana Baroni- voz y flauta travesera-, Lorina Vallaster- voz y flautas- y Rafael Guel, con guitarra, flauta y percusiones. Músicas del Barroco allende los mares, con una especial atención a Domenico Zipoli, maestro de capilla que, como pocos, representa a esa estirpe de genuinos maestros de capilla; con él, piezas de procedencia popular, anónimos, cantos devocionales, y alguna pieza tomada del “Cancionero de Elvas”. La recuperación de ese ciclo que tendrá sus comentarios correspondientes a partir de finales de agosto.

Hablar de este grupo, es remitirnos a un proyecto de envidiable trayectoria, “Espazos Sonoros”, por el que pasó en 2008, “Os Menerstreis de 1500”, integrado entonces por Abraham Cupeiro-corneta y flauta-, Ana Mª Pazos- corneta-, J.Ignacio Castro Lozano-sacabuche y flauta tenor- y Andrés Díaz, con bajón y flauta baja, para un programa anunciado como “Amor e danza na Europa das Nacións” (Unha viaxe musical de ida e volta dende a Península Ibérica pola Europa do Renacemento), que pudo seguirse por cuatro localidades gallegas, entre ellas la Igrexa da Universidade, de Santiago. Obras entonces de Michael Praetorius, Clement Janequin, William Byrd, anónimos diversos, Orazio Vecchi- precisamente en la sexta parada, en Venecia-, Athanasius Kircher o Lucas de Ribayaz, en una travesía que partiendo de nuestro país pasaría por Francia, Inglaterra, Austro- Hungría o Nápoles.

“Espazos Sonoros”, entre conciertos, obradoiros, actividades lúdicas y largos paseos, nos acercó a lugares menos frecuentados en cuanto a la acogida de conciertos, en una extensa secuencia por años en una pretensión de estimular curiosidades. Lugares como la Igrexa de Sta Mª Liberata (Baiona), el Mosteiro de Sta Cristina de Ribas de Sil (Parada de Sik,Ourense); la Catedral de Tui o el Pazo de Faramello y Sta María de Penamaior (Becerreá). Museo de Belas Artes (A Coruña), Museos Científicos Coruñeses; Museo Galego de Arte Contemporánea “Carlos Maside” (Sada), Museo Histórico de Sargadelos- con visita ilutrativa-; Museo Arquelóxico Provincial (Ourense); Casa Riocigüeiro (Barco de Valdeorras), Museo Massó (Bueu); Pazo de Faramello (Rois), Museo del Mar (Vigo), Ruinas de St. Domingo (Pontevedra), Sta María a Real de Xunqueira de Ambía (Ourense) y una larga dilatada travesía en apacibles atardeceres.

La relación de artistas a lo largo de estos años, nos permitió disfrutar formaciones y solistas, entre los que recurriremos a una escueta selección, obligados por evidentes limitaciones de espacio. Breve y representativa, en cuanto a su idoneidad y oportunidad, siempre sujetos a unos presupuestos económicos que permitieron mantener la calidad en estas convocatorias “Espazos Sonoros”, con una puerta abierta a su recuperación: El “Ensemble Kapsberger”, “Tasto Solo”, las pianistas Paula Ríos o Rosalía Gómez Lasheras; Fernando Reyes, y la soprano Mercedes Hernández; la violinista Amadine Beyer y Martina Schobersberger; la organista Marisol Mendive, a solo o acompañando a la “Camerata Vivace”, el laudista Rolf Lislevand, “Le Miroir de Musique”, “La Xácara”, el “Ensemble Gilles Binchois”, entre voces e instrumentos para un programa Binchois. Marco Aurèlio Brescia, un incondicional de valor seguro, todo ello trufado entre obligados oblidoiros de complemento, como factor esencial, como el ofrecido en el Pazo de Tor, en Monforte de Lemos, para instrumentos de tecla, desde el organetto a la espineta, el fortepiano y el clavicordio.