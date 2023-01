Tripartito o PP para Santiago

“A mí no me hacen un Orozco”. Eso dijo Martínez, alcalde de Becerreá y veterano militante socialista cuando desde el PSOE se le conminaba a dejar cargos en la Diputación de Lugo por exigencia del BNG. Tiempo atrás, al alcalde de Lugo por el citado tuvo que dejar la política por idéntica razón, tras varias imputaciones de la jueza De Lara, finalmente todas archivadas. Ni a Martínez ni a Orozco les inhabilitaba la justicia, fueron sus compañeros de partido o grupos afines. Esta semana, en las antípodas, Nueva Zelanda, sorpresivamente anunciaba su marcha de la política la primera ministra, Jacinda Ardern, una joven laborista de tan solo 42 años, porque se encontraba “falta de energía” para seguir en el cargo y porque hay vida fuera de la política. Ahora podrá estar más tiempo con su hija e incluso casarse con la persona con la que vive, sus prioridades. Hay quien dice también que las encuestas no le eran favorables, pero seguramente no fue esta la causa. Al menos no lo sería en España, donde salvo escasísimas excepciones, nadie deja una poltrona por voluntad propia. Visto lo visto en Nueva Zelanda, me pregunto si Yolanda Díaz no estará tentada a “hacer una Ardern” cualquier día de estos. Lo cuestiono porque tal vez esté agotando la inmensa energía que puso en sacar adelante el proyecto Sumar y esté sufriendo el desgaste al que un día sí y otro también le produce el roce con el dúo Montero-Belarra.