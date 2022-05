Un adiós no definitivo

HACE casi 27 años, José M. Rey Novoa, director de este periódico, tuvo la deferencia de ofrecerme la ocasión de escribir en él, confianza por la que siempre le estaré agradecido. Y escribí los martes con regularidad. En estas décadas dejé aquí artículos sobre arte (como el que dediqué al significado del arte contemporáneo), sobre literatura, sobre música (como en los que hablé de Jacqueline du Pré o del gallego Marcial del Adalid), sobre etnografía (como en los que traté de la “espiritada de Gonzar” y en general de cultura popular gallega). También escribí algo sobre filosofía y comenté libros de tal materia, como a Onfray o Weininger. A menudo escribí sobre historia de España y de otros países como EE.UU, y participé en polémicas relacionadas con la Guerra Civil, el franquismo, la Transición o el 1968, en las que traté de aportar cosas que conocía de fuentes bibliográficas solventes y que a veces había vivido. Escribí sobre religión y expuse conclusiones de mis propios estudios (aún tengo una cajón con folletos y libros de religiosidad popular gallega de los ss. XVII-XX que espero donar al Museo do Pobo Galego). Hablé de teorías de psicólogos eminentes como Viktor Frankl, Claudio Naranjo o Antonio Blay. Escribí algo sobre psicología profunda y antropología, materias que precisé para mi teoría del arte, y me sirvieron por ejemplo para explicar a qué llamamos “amor romántico” y subrayé el interés cultural de las arquetipologías de los Jung, Durand, o Erich Neumann. Escribí sobre cine, sobre la mujer y lo femenino y sobre muchas cosas más, y sobre todo de política, como liberal que conoció de joven el izquierdismo y que cree que los matices más o menos “sociales” vienen dictados por circunstancias más que por doctrinas. Hablé del valor testimonial de revolucionarios como Hubert Matos o Koestler.

En suma, escribí sobre muchas cosas porque mi mundo siempre ha sido interdisciplinar. Quizá sea la hora de ir dejando paso a gentes con otras preocupaciones e intereses. Además les confieso que la política española cotidiana me aburre. Pero no me voy totalmente del periódico de mi querida ciudad y volveré de vez en cuando al CORREO. En cualquier caso, queridos amigos habituales, gracias por haberme leído estos años.