EL hecho de que se hayan reunido el presidente de la Xunta, y del PP de Galicia, con los máximos representantes de los otros dos grupos parlamentarios, el BNG y el PSdeG-PS0E, con el ánimo de tender puentes –ante la compleja situación en la que nos encontramos– es más conveniente que nunca.

Esta decisión, compartida –con ánimo de continuidad–, muestra el buen hacer de Feijóo quien, contando con mayoría parlamentaria, plantea su particular acción como si no la tuviese y está dispuesto a escuchar y a tener en cuenta lo que se le diga. Nada tiene de debilidad esta actitud; todo lo contrario, supone confianza en sí mismo y en su capacidad de acordar, algo que resulta poco habitual, por no decir excepcional, en la España actual.

Ana Pontón, líder del principal partido de la oposición, manifiesta con su participación, activa, en su encuentro con Feijóo, una posición constructiva mostrando que es compatible practicar la oposición y llegar a acuerdos, reforzando, con el apoyo de su grupo, objetivos que, todos, entendemos como los mejores para Galicia.

Gonzalo Caballero, en su condición de líder del PSdeG-PSOE, asume, con estos encuentros un difícil reto; su pertenencia al partido que gobierna España, en su conjunto, lo ubica ante una posición delicada si partimos de la sensación, generalizada, de que el Gobierno central no parece usar criterios equitativos para las diferentes comunidades autónomas. Resulta manifiesto que su papel, político, será más relevante en la medida en que, con su quehacer, consiga minorar esos déficits que perjudican a Galicia,

En todo caso que se reúnan y acuerden, que hagan política juntos, es un buen augurio. Ojalá sea duradero y fructífero. Beneficia a los tres líderes, a sus partidos y, por supuesto, a todos.