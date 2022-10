Un desayuno

ALGUNOS viernes desayuno con mi amiga Carmen López en una cafetería desde la que podemos ver un trozo de paisaje por fin mojado. Ella es incombustible votante del PP y desde hace unos meses se muestra entusiasmada con el salto en el vacío de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, este viernes llegó cariacontecida y muy contrariada por las declaraciones de su líder en Europa, después de entrevistarse y fotografiarse con la popular Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

-No puedo entender la inseguridad de sus respuestas. El balbuceo. No sé qué le está pasado a Alberto. No parece él –me dijo antes de pedir el café y los churros.

-¿Te refieres a las contradicciones sobre el timo ibérico?

-Sí, por supuesto. Creo que le importan más las frases hechas que los contenidos. Con las críticas económicas se ha quedado sólo en

Europa. Ha sido un despropósito, nadie le ha dado la razón y así ha reforzado a Pedro Sánchez...

-¡Bueno, mujer! No es para tanto. Se veía venir. El liberalismo económico ha fracasado... Es un problema mundial. Mira el ejemplo de Liz Truss, ha durado menos que Casado predicando la bajada de impuestos a los ricos... Alberto va por ese camino empujado por Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Tendrá que rectificar.

-Sí, pero después de dos horas de conversación con Úrsula, no puede salir diciendo que Europa no adaptará las fórmulas de Sánchez, mientras este estaba acordándolas con Macrón y Costas. Ni puede asegurar que el “timo ibérico” no era cosa suya...

-Un despiste achacable a su equipo. Digo yo. Por cierto, ¿Alberto habla inglés? A lo peor el intérprete...

-Ese no es el problema. Creo que corre sin sentido y la jugada de Sánchez, de llevar los debates al Senado, acabará pasándole factura si no para a tiempo. España no es Galicia...

-No, por supuesto. En Madrid los aplausos cuestan más que aquí. Cuestión de habitantes y kilómetros cuadrados... Y no digamos en Europa donde es casi desconocido.

-Me temo que llegará a las elecciones agotado. Y si no gana le cortarán la cabeza en veinticua-tro horas...

-Anda, tranquilízate. Aún fal-

ta mucho. Desayuna y hablemos de otra cosa.