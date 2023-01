Un pueblo de espíritu humilde

En las relaciones entre seres humanos, no hay nada que moleste tanto como el espíritu orgulloso y altivo, el de la persona autosuficiente, que considera no necesitar de nadie. El Apóstol San Pablo afirma que todo lo que tenemos es fruto de un don de Dios, por lo que no podemos presumir de ello. Vale la pena, pues, ser pobres de espíritu, pues eso agrada al Señor, dador de todo bien.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro del profeta Sofonías, llama a buscar la justicia y la humildad. El Señor quiere lograr de los creyentes que formen un pueblo pobre y humilde, que confíe en Él. Así, los miembros del pueblo creyente no dirán mentiras ni cometerán otro tipo de maldades, sino que vivirán en paz. San Pablo les dice a los Corintios en su 1ª Carta que en aquella comunidad no hay muchos sabios según lo humano, ni poderosos ni aristócratas, sino que el Señor ha escogido lo menos valioso del mundo para confundir a los sabios, de modo que nadie pueda vanagloriarse ante Dios. Los creyentes existen “en Cristo Jesús”, de modo que así son sabiduría, justicia, santidad y redención. Quien se gloría, que se gloríe en el Señor. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús enseñando en el Monte de las Bienaventuranzas. Proclama dichosos a los pobres y humildes, y a los que lloran, porque el Señor les dará la gloria y enjugará las lágrimas de sus ojos. Proclama dichosos a los que buscan la salvación, a los que son misericordiosos y a los limpios de corazón; a los que trabajan por la paz y a los perseguidos por ser justos, ya que heredarán el Reino de los Cielos.