Una cuestión de referentes

NO es gratuito que haya un día específico para visibilizar y reflexionar acerca del pa-

pel de la mujer en la ciencia, la ciencia es uno de esos ámbitos en los que los estereo-

tipos se hacen especialmen-

te patentes, una especie de indicador de lo que queda por derribar debajo de la punta del iceberg.

Las investigadoras científicas son claramente minoría, obvio, pero no solo las investigadoras, si ahora entrásemos en una facultad o escuela de las conocidas como carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y comparásemos la estampa con el resto de titulaciones seríamos testigos de lo gráfica que puede llegar a ser la segregación vocacional en nuestro tiempo.

Esto no sería preocupante si no fuese porque el futuro es tecnológico y la ausencia de mujeres en este ámbito puede acabar por hacer todavía más profunda la brecha de género en relación con las oportunidades laborales. Esta inercia, que bebe claramente de los esquemas sexistas que todavía arrastra nuestra sociedad, no es en absoluto inofensiva.

Las niñas no se interesan por la ciencia porque el mensaje que les llega desde la cuna es que la ciencia y la tecnología son cosas de chicos. Parecen anecdóticos pero no lo son, los tópicos acaban lastrando el futuro de generaciones y generaciones de niñas.

No hace falta mirar muy lejos para ver sus efectos, solo en 2020 la tasa de paro femenino ha crecido en España más que en ningún otro país, con casi tres puntos de aumento, justo el mismo año en el que la demanda de perfiles vinculados al sector tecnológico crece casi un 30 %.

Esto no ha hecho más que empezar, en el horizonte se dibujan ya los retos y oportunidades vinculados a la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad o la automatización de procesos y márquetin entre otros muchos; retos y oportunidades de las que, si nada los impide, las mujeres corren el riesgo de quedarse de nuevo al margen.

La historia está plagada de ejemplos de ciencia en femenino, sin embargo, la ausencia de referentes en internet o en los libros de texto sigue siendo alarmante, de esos barros estos lodos. Habría que remontarse a la antigüedad para conocer a las primeras científicas. Imposible no pensar en Hipatia de Alejandría como símbolo y pionera y en todas las que vinieron detrás.

La medicina, la informática, la astronomía y otros muchas disciplinas científicas no serían lo que son sin las aportaciones de las mujeres, pero las niñas de nuestro tiempo son muchas veces ajenas a ello igual que lo fueron las del mío, nadie se lo ha explicado.

Sea como fuere, lo cierto es que cuando la pandemia deje de ocupar nuestras vidas nos enfrentaremos de nuevo a un escenario marcado por la robotización, en realidad siempre ha seguido ahí, y con él

a un terremoto para el mundo del trabajo, que si bien afecta a todos, a los puestos tradicionalmente ocupados por mujeres lo hará con más fuerza todavía.

Por eso, háganle un favor a sus hijas y sobrinas, amplíen el elenco de referentes en las que inspirarse, muéstrenles a Ada Lovelace, Rosalind Franklin, Katherine Johnson o Margarita Salas y, con ellas, todo un mundo de ciencia construido con manos y mente de mujer.