Unión Europea musulmana

HABLARON con el alto representante, ¿acaso en Bélgica los musulmanes no podrían llegar pronto a ser la población mayoritaria? ¿No han sido alcaldes de Londres y en tantas ciudades británicas seguidores de Mahoma? En el Reino Unido ya no hay mayoría de cristianos y el primer ministro es hindú, y rico. ¿Por qué rechazar la ayuda de algunos países coránicos? “El mundial de fútbol demuestra lo modernos que somos...”.

Las manos se estrecharon. Luego, explotó el escándalo y fueron denunciados en el Parlamento Europeo los sobornos de Catar y Marruecos. Blanqueo de dinero, fortunas en manos de perversos que prostituían el poder otorgado por diferentes pueblos. Bruselas, la capital de mil y una burocracias, se pudría contra la democracia.

Mientras, siguen llegando por unas vías u otras inmigrantes que siguen al profeta del desierto y son aceptados aunque odien nuestro sistema de libertades, el cristianismo o las sociedades laicas, aunque desprecien a las mujeres y las llamen zorras por no ir cubiertas con la opresión del velo. Alojados en hoteles, se les asiste –como es correcto con cualquier persona–, pero no se les devuelve a sus países donde imperar pueden, cortar manos a ladrones, cabezas a infieles.

Cada día diez cristianos son asesinados en Nigeria, a veces en las iglesias, cuando no las queman, mientras el Gobierno se cruza las manos. Dos mil templos chamuscados, cinco millones de cristianos exiliados. Impunidad en los comandos fanáticos que imponen el islam... El Estado Islámico anuncia que derribarán la cruz y a través de su revista

oficial, Daviq. Después de decapitar públicamente a un seguidor del Resucitado, muchos huyen hacia lugares más segu-

ros. Su zona preferente de combate aho-

ra está en Nigeria, Burkina Faso, Níger y Egipto, con clara voluntad de aplastar a

las minorías de cristianos coptos, que habitan las tierras de las pirámides desde

hace milenios...

Pero en la vieja y cada vez más descreída Europa también crecen y aumentan la presión para imponer sus condiciones. 2016, el padre Hamel fue ejecutado y decapitado al pie del altar en la parroquia de Saint-Etienne du Rouvray, Normandía; una anciana piadosa herida en el cuello... 2020, Niza, Basílica de Notre Dame, tres crímenes a cuchillo, una mujer decapitada...

Sin contar atentados a semanarios, al

escritor Salman Rusdhie, perdidos un

ojo y una mano, y muchos otros críme-

nes en nombre del Corán. Europa lleva décadas con gobiernos ingenuos que no entienden la próxima guerra civil que se avecina si no se cambian estas tendencias.

Los inmigrantes fanáticos no deberían permanecer en nuestras fronteras, por peligrosos. Los musulmanes, que promuevan una lectura más abierta y crítica del Corán y su religión, aggiornata, deberían ser apoyados en esa creación de islam democrático y abierto, si fuera posible. Tarea difícil, según leemos en Ignacio Gómez de Liaño: Democracia, islam, nacionalismo. Dejamos crecer el abismo.