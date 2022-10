Van Gogh: girasoles y ecología

ME HA LLAMADO LA ATENCIÓN la facilidad con la que dos activistas arrojaron unos botes de sopa de tomate a Los girasoles de Van Gogh, obra de la colección permanente de la National Gallery de Londres; las mujeres pertenecientes a una organización extrañamente ecologista, Just Stop Oil, deseosas de un minuto de gloria a costa ajena, sabían que la pintura tenía cristal protector, pero la intención fue el ataque, completado con frases críticas al orden de valores de la sociedad actual y con ellas mismas pegadas a la pared, acción que llevaron a cabo con un tubo de cola que ocultaban bajo su ropa; todo adecuadamente filmado y fotografiado, ante la mirada atónita de quienes estaban cerca.

Los aparatos de detección de objetos sospechosos para la seguridad de obras y visitantes no emitieron señal de alarma en el momento del acceso de esta pareja al interior del edificio. No se entiende. Aunque hay que recordar que a lo largo de este año, ya se produjeron ataques similares a otras obras, entre ellas, Melocotoneros en flor, de Van Gogh (Courtauld Gallery. Londres) o Masacre en Corea de Picasso (National Gallery of Victoria. Melbourne), efectuados desde plataformas que dicen luchar contra el cambio climático.

Desgraciadamente las agresiones a obras de arte se repiten a lo largo de los años y son numerosas; quienes las perpetran demuestran sufrir alguna patología, trastorno psicológico o insano deseo de notoriedad a costa de las obras atacadas y lo que representan. Ha habido todo tipo de atentados a esculturas y pinturas; con spray (Mujer en sofá rojo de Picasso. Museo de Menil, Houston, 2012), a cuchilladas (La ronda de noche, de Rembrandt); a golpe de piedra (La gioconda, Museo del Louvre, 1956 ), y a martillazos (La piedad, de Miguel Ángel. Ciudad del Vaticano, 1972).

Otras sufrieron pintadas e inscripciones (La libertad guiando al pueblo. Delacroix. Museo del Lourvre, 2003) y hasta hubo un beso con huella de rojo carmín que una enfervorizada artista oriental dejó en uno de los lienzos de Cy Twombly, en la Fundación Lambert de Avignon en 2007.

Definitivamente, no se entiende tanta aversión al arte y en lo que atañe a los grupos que pregonan su preocupación por la crisis climática, ¿son solamente ellos los que sienten tal preocupación? En un ejercicio de mínima sensibilidad, tendrían que reconocerle a Van Gogh la defensa de los valores de la naturaleza que han quedado plasmados genialmente por medio de sus creaciones adelantadas y escasamente apreciadas en su tiempo; su pintura tiene ciertamente y entendida desde una mentalidad contemporánea principios ecologistas, por la relación tan estrecha y respetuosa que el artista mantuvo con el paisaje que tanto ensalzó.

En cuanto a la temática de los girasoles tan presente en su pintura, en Arlés, entre 1888 y 1889, en la etapa de madurez y final de su existencia, Van Gogh realizó siete obras, con la absoluta presencia de esa flor amarilla y poderosa como argumento principal; de esas pinturas solamente quedan tres y una de ellas es la que se encuentra en la National Gallery de Londres.

En la localidad provenzal encontró su refugio; en la contemplación y disfrute de su entorno alcanzó tal grado de identificación que resulta entendible cuando se observan esas escenas de campos de trigo y paisajes pantanosos que fueron trasladados a los lienzos en forma de gruesas pinceladas en tonos pajizos y verde-azul.

En cuanto a los girasoles, a los que confería un significado particular, por su movimiento, luz y optimismo, le proporcionaron sentimientos positivos y únicos tan necesarios para equilibrar el ánimo. Y a la vista de esas iconografías se pueden rastrear las emociones del pintor de vida trágica y mensaje trascendente; transmiten además de otros valores, la veneración de su autor hacia todo aquello que la naturaleza brinda, simbolizada por medio de la sutileza de una flor que gira y recibe agradecida los rayos del sol y los devuelve en forma de coloridas visiones. Percepciones que el artista, hoy agredido, ha dejado para goce y disfrute de las gentes del planeta.