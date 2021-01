Si la terrible ola de frío hubiese llegado una semana y media antes, tal vez Cristina Pedroche no se hubiera atrevido a lucir su tradicional desvestido en la presentación televisiva de las campanadas con las que España recibe el año nuevo desde la Puerta del Sol. Ayer, esta plaza todavía no había completado su particular destape, pues despojarse del blanco manto de nieve que allí cayó le llevará su tiempo. Los meteorólogos lo habían advertido con antelación suficiente, pero nuestros políticos, como siempre, estaban a por uvas. Y, al final, por su culpa, se les atragantaron a los ciudadanos afectados. No era fácil hacerle frente, como tampoco lo es combatir el coronavirus, pero un poquito más de diligencia sí se pudo mostrar.