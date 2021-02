“El ocio, Catulo, no te conviene,/ con el ocio te apasionas y excitas demasiado:/ el ocio arruinó antes a reyes/ y ciudades florecientes”. ¡Cuánta razón tenía el poeta lujurioso romano! Muchos de los problemas que le brotan a este Gobierno que tenemos en España se originan en que parte de sus miembros disponen de un exceso irracional de tiempo libre y no saben qué hacer con él. Por eso se enzarzan en discusiones exóticas como la que mantienen la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el vicepresidente Pablo Iglesias. “Tenemos que sentirnos orgullosos de España porque es una democracia de las más avanzadas del mundo”, dice la primera y contesta el segundo: “Vivimos en una democracia mejorable”. Pero no será con él.