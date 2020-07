La mascarilla, como el móvil

coronavirus Con motivo de las elecciones autonómicas se hace estos días mucho hincapié en no olvidarse de llevar mascarilla para acudir al colegio electoral. Votar con seguridad es importante hoy, pero vivir con seguridad será fundamental también mañana y el resto de los días. Por eso, aunque las normas de higiene para prevenir el coronavirus están hoy ya interiorizadas en la mayoría de los españoles, no está de más insistir en que a falta de una vacuna, el único tratamiento que garantiza salir con bien de esta pandemia es el uso de todos los elementos de protección que tenemos a nuestro alcance. El distanciamiento social, el lavado de manos, el gel y sobre todo, otra vez, la mascarilla. Y es que con más de setenta brotes de covid por toda España y la comunidad pendiente de A Mariña como recordatorio de que la guerra no está acabada, a falta de un remedio parece que el bicho llegó para quedarse un tiempo y nuestras costumbres deberán adaptarse. Las circunstancias cambian continuamente y los hábitos evolucionan con ellas. En los años 90 del siglo pasado el reloj de pulsera era un complemento habitual y, sin embargo, nadie llevaba en los bolsillos un teléfono. Treinta años después, cada vez menos gente mira la muñeca para saber la hora pero es inconcebible salir de casa sin portar un móvil. Pues con la mascarilla, al menos por ahora, debe ser igual.