Salpicón de baches en Santiago

MARTIÑO Noriega pasará a la historia como el alcalde que convirtió Santiago en Fochancas City, es decir, en una ciudad plagada de baches tanto en las calzadas como en las propias calles, de forma que circular o pasear por ellas se convirtió, durante los casi cuatro años del nefasto gobierno de Compostela Aberta, en un suplicio para miles de conductores y peatones. Tras la patada en las urnas que recibió CA en las últimas elecciones municipales, el nuevo ejecutivo de Sánchez Bugallo se puso bastante las pilas y numerosas fochancas que salpicaban el centro de la ciudad pasaron a mejor vida, pero muchos barrios y polígonos continúan abandonados de la mano de Dios. Un ejemplo claro es el lamentable estado que presenta el área industrial y comercial de Costa Vella, una zona de creciente trasiego en la que la mayoría de las vías presentan ya no baches, sino auténticos socavones, y en la que la vegetación salvaje ha convertido no pocas calles en vías intransitables. Los desperfectos comienzan ya en la entrada principal del polígono por la SC-20, donde una especie de piscina irregular incrustada en el asfalto da a diario la bienvenida, justo al lado del Decathlon, a muchos cientos de vehículos en forma de crujido en los bajos de los turismos. A partir de ahí, las fochancas de mayor o menor tamaño se extienden con generosidad por la rotonda del hipermercado Dia, por la rúa Polonia, por los viales que conducen a la ITV y por todas partes. De vez en cuando se ve por la zona a varios operarios intentando tapar cráteres a golpe de pala, pero es un hecho incuestionable que los pequeños parches no sirven para nada en un polígono que necesita de forma urgente una rehabilitación integral. En agosto, con el bajón de actividad y el buen tiempo, sería una fecha magnífica para acometer las obras. ¿O habremos de esperar a ese prodigioso y milagroso Xacobeo que todo lo va a arreglar?

BEATRIZ CASTRO/Periodista