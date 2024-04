El aparcamiento gratuito del centro de Arzúa reabre tras la Covid en horario de mañana

El aparcamiento público de Arzúa situado en el céntrico Recinto Feiral Terra do Queixo, en la rúa Padre Pardo, acaba de reabrir sus puertas, un servicio “moi agardado pola veciñanza xa que leva pechado desde o inicio da pandemia do Covid-19 no 2020”, apuntaban desde el Concello.

Esta medida responde a la creciente demanda de estacionamiento en el entorno, especialmente relevante por su proximidad estratégica respecto al centro de salud y otras instalaciones vitales en el centro de la villa. El horario de este aparcamiento gratuito, eso sí, es limitado, ya que se reduce al periodo matutino, desde las 08.00 a las 14.30 horas, “facilitando así o acceso aos servizos e comercios locais durante as horas máis concorridas do día”, apuntan las mismas fuentes. La decisión de reabrir este espacio, que ya supervisó previamente el alcalde, fue aprobada en el pleno municipal del pasado 30 de enero de 2024.

El regidor Xoán Xesús Carril expresó su compromiso “coa mellorar a calidade de vida dos cidadáns e visitantes de Arzúa”, destacando que “a reapertura deste aparcadoiro non só aliviará a presión sobre o estacionamento na nosa vila, senón que tamén contribuirá ao dinamismo económico e social da zona céntrica”, aportaba.