Abdeslam exaspera a las víctimas y provoca la suspensión del juicio por los atentados del 13N

París. Salah Abdeslam, el principal acusado de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint Denis, se mostró altanero y provocativo en su segundo día de interrogatorio en el juicio por la masacre que provocó 130 muertes, lo que provocó reacciones de exasperación y obligó a suspender la audiencia.

La gota que colmó el vaso fue cuando Abdeslam se presentó como víctima, acusó a Francia de haber arruinado su vida y describió a la acusación como un “castillo de naipes” destinado a colocar en sus espaldas todas las víctimas, cuando en realidad él no causó ninguna. La reacción en la sala fue ruidosa y la defensa de Abdeslam reprochó al presidente del tribunal no haber puesto fin al bullicio, por lo que se retiró de la audiencia lo que obligó a su aplazamiento hasta este miércoles, sin que hubiera acabado su interrogatorio. En un tono arrogante, en ocasiones desafiante contra el presidente del tribunal, la Fiscalía y las acusaciones particulares que representan a los familiares de las víctimas, Abdeslam, el único superviviente de los comandos que cometieron los atentados, aseguró no haber participado a la preparación de los mismos. Luis miguel Pascual