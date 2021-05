Aragonès plantea un Govern de ERC en solitario y Junts pide seguir negociando

Barcelona. El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, anunció ayer su intención de constituir un Govern en solitario ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con JxCat, que le respondió con la mano tendida para seguir negociando.

Tras 83 días de negociaciones infructuosas para formar Govern, Pere Aragonès sostuvo que la distancia entre ambas formaciones “sigue siendo demasiado grande” y que no existen las bases “para que un Govern de ERC y JxCat sea uno fuerte y cohesionado”.

El anuncio llega justo un día después de que el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, diera por hecho que su partido y ERC podrán alcanzar un acuerdo de gobierno “en los próximos días”, ya que, dijo, las conversaciones “avanzan satisfactoriamente” y quedan “pequeños flecos que no representan ningún obstáculo importante”.

Ante la inminencia de este acuerdo, ERC emplazó a JxCat, sin éxito, a reunirse para cerrar el pacto y para calibrar si las expectativas avanzadas por Sànchez tenían fundamento real.

Aragonès dio ayer un golpe encima de la mesa al plantear abiertamente por primera vez la opción de un Govern en solitario ante la “imposibilidad” de cerrar un acuerdo con Junts: “Después de 83 días, es evidente que los consensos necesarios no existen”.

El candidato republicano explicó que Junts ha propuesto que el “Consell per la República”, espacio parainstitucional que lidera desde Bélgica el expresident Carles Puigdemont se “reformule” y pase a ser quien decida, por ejemplo, “la relación del Gobierno con el Estado” en aspectos como la mesa de diálogo.

“Si en el principal tema de la agenda política de la última década en Cataluña, que es sobre el proceso de independencia, hay un órgano que le dice al Govern qué es lo que tiene que hacer y lo que no, esto es una tutela. El presidente no es un gerente, no es un administrador”, señaló.

El líder del PSC, Salvador Illa, dijo que la propuesta constituye “un nuevo fracaso” y le invitó a apartarse para dejar paso a su candidatura.

Desde los comunes, Jéssica Albiach pidió a ERC que explore un Govern “de transformación y progresista” sin el apoyo de JxCat. efe