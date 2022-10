Carta abierta contra el acoso en las redes con motivo del Día de la Niña

Como cada año, el día 11 de este mes -es decir, este próximo martes- será la fecha en la que se celebre la efeméride del Día Internacional de la Niña. En su marco, se ponen en marcha un número de iniciativas que pretenden reivindicar y poner en valor la normalización de conceptos como la igualdad de género o el empoderamiento femenino.

REIVINDICACIÓN. De esta forma, los canales de RTVE emitirán desde hoy hasta el martes, fecha de la efeméride, un spot adaptación del vídeo realizado por la ONG Plan Internacional. Se trata de una carta abierta de niñas y adolescentes dirigida a las redes sociales en la que piden su colaboración para acabar con el acoso en las plataformas.

“Nos gustáis, pero muchas veces no nos sentimos seguras. Es hora de actuar. Pongamos fin a la discriminación y la violencia en Internet. RTVE y Plan Internacional contra el acoso online”, dice la pieza, que cuenta con la colaboración especial de Leire Cabezas, una de las actrices protagonistas de la serie Hit y quien pone voz a la carta abierta de denuncia.

CICLO DE CINE. También conmemorando esta fecha, en Madrid arranca el ciclo ¡Cine en familia!. De carácter gratuito, tendrá lugar el viernes 21 en el Espacio de Igualdad María Moliner (Villa de Vallecas) y dará arranque a las 20.30 horas. Se trata de una ocasión en la que mayores y pequeños de las familias del distrito disfrutarán de una tarde en compañía y aprendiendo en materia de igualdad a través de un cineforum en el que se proyectará una película pensada para visibilizar y fomentar el empoderamiento de las más pequeñas, tras lo que se procederá a comentar lo visualizado.

MOVIMIENTO SOLIDARIO. Finalmente, de manera paralela y complementando el resto de propuestas, este pasado viernes se anunció la XVII edición del festival de cine FiSahara, el cual busca demostrar la fortaleza del movimiento solidario saharaui. Prueba de ello es la proyección simultánea de la película La cuentacuentos del barrio en toda la red de bibliotecas públicas que la ONG Bubisher tiene repartidas en los campamentos de población refugiada, también con motivo del Día de la Niña.

Asimismo, el estreno mundial del cortometraje Pequeño Sáhara, del realizador Emilio Martí, rodado junto al alumnado de la Escuela Pioneros (Bojador), dispondrá de una sesión espejo que sucederá de forma simultánea, conectando en directo con el festival solidario Help Me Please de Granada, que este año recauda fondos para la EFA Abidin Kaid Saleh.