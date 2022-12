Cerca de cinco millones de personas viven en situación de pobreza severa en España

··· La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español considera que la crisis sanitaria afectó a toda la sociedad pero con una “extraordinaria intensidad” a los grupos más pobres y vulnerables, si bien señala que no todo es culpa de la pandemia ya que, asegura, la pobreza severa no ha dejado de aumentar desde 2018. Por ello, reclama que no solo se mantengan las medidas implementadas durante los últimos años, sino que se aumenten los recursos, así como su alcance, sobre todo en materia de igualdad de género, justicia fiscal, educación inclusiva, empleo decente, garantía de ingresos, vivienda accesible y pensiones dignas.