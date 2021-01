Cifuentes admite que no defendió el Trabajo de Fin de Máster, solo lo entregó

La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes aseguró ayer que realmente no defendió su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en 2012, sino que lo entregó y lo explicó “en líneas generales” a varias personas en un acto “muy informal”, y reiteró que no encontró ningún trabajo de ese curso.

La Sección 15 de la Audiencia de Madrid reanudó ayer el juicio contra Cifuentes como presunta inductora de la falsificación del acta que acreditaba que defendió en 2012 un trabajo de fin de máster impartido por el Instituto de Derecho Público, asociado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La Fiscalía solicita para ella tres años y tres meses de cárcel.

En esta causa también están procesadas María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos, y Cecilia Rosado, directora del máster que reconoció que falsificó el acta a instancias del catedrático que dirigía el Instituto, Enrique Álvarez Conde.

“Realmente yo no defiendo mi trabajo: yo entrego el trabajo y lo explico en línea generales. Me sorprendo porque fue un acto muy informal”, dijo Cifuentes a preguntas de la fiscal del caso.

Precisó que no sabe si las personas a las que entregó el TFM, que eran “dos o tres”, eran las que luego lo evaluarían, aunque dio por hecho que “serían profesores de la universidad” y supuso que “lo trasladarían a quien correspondiera para su evaluación”.

No obstante no tiene la certeza porque ella no tuvo relación con sus profesores, solo con el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público.

“No se si esas personas eran un tribunal o no”, sostuvo, y explicó que les entregó el trabajo “no en un aula, sino en una sala de un despacho”, en un acto que “no duró mucho” y en el que se limitó a “explicar el trabajo en líneas generales” y “muy por encima”.

Durante su declaración Cifuentes relató que en 2011, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, decidió hacer el máster en Derecho Autonómico y Local porque le pareció interesante tras hablar con Dionisio Ramos, que fue compañero suyo en la Universidad Complutense, quien le puso en contacto con Álvarez Conde.

Fue éste último el que le explicó que no era necesario ir a clase, un requisito que ella necesitaba dado su cargo en la Asamblea regional, sino solo hacer trabajos para cada asignatura, lo que ella hizo.

Por otro lado, las dos profesoras cuyas firmas aparecen falsificadas en el acta del Trabajo Fin de Máster de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes reconocieron que mostraron sus rúbricas a una de las procesadas en una videollamada pero sin saber que era para ese fin, sino creyendo que era para algo menor, informa Efe.

Clara Souto y Alicia López de los Mozos declararon como testigos en el juicio a Cifuentes y a dos profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos por la falsificación del acta del TFM.

La profesora Clara Souto, que fue una de las dos docentes cuya firma fue falsificada en el acta de Cifuentes, reconoció que entre la procesada Cecilia Rosado, Alicia de los Mozos y ella era habitual que las unas se firmaran por las otras para ayudarse, pero en asuntos menores.

Es por ello que cuando Rosado la llamó el día que saltó el escándalo del máster ella se prestó a exhibir su firma por videollamada.