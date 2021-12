Díaz analiza la crisis en una cita “muy emocionante” con el Papa

···La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, afirmó este sábado que la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al Vaticano, donde se reunió con el papa Francisco, es la de “una ministra que está en campaña”. En declaraciones a los medios en Barcelona recogidas por Efe, donde acudió a una entrega de carnés a nuevos afiliados, mostró su “perplejidad” por el encuentro de Díaz con el pontífice. Desde el punto de vista de Beltrán, Yolanda Díaz “busca promoción” con este encuentro, ante lo que le reprochó que no esté “en aquellos lugares donde se le necesita”, sino yendo al Vaticano de visita “en su propio beneficio”. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticó que haya personas que “se rasguen las vestiduras” por la visita, y defendió la necesidad de “tener respeto por la gente”, en un acto en Talavera de la Reina, donde cuestionó a aquellos a los que “si el Papa no coincide con ellos ya no piensan que sea el Papa”.