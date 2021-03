El Canal de Suez suspende temporalmente la navegación por el bloqueo del buque varado

El Cairo. EFE. La Autoridad del Canal de Suez decidió este jueves suspender de forma temporal la navegación mientras se terminan los trabajos de reflotación del portacontenedores de bandera panameña que se quedó varado y atravesado el martes bloqueando esta vía marítima. En un comunicado, la entidad anunció la suspensión "de manera temporal hasta que terminen las obras de reflotación del gigante portacontenedores", dijo su presidente, el almirante Osama Rabie. Esta decisión se produce después de que el miércoles pudieran acceder al canal desde el Mar Mediterráneo 13 embarcaciones, que sólo pueden llegar al Gran Lago, ya que el tramo sur está atascado por el Ever Given, por lo que tampoco han podido entrar los barcos desde el mar Rojo. Esos 13 barcos "estaba previsto que completaran su paso por el canal de acuerdo con las expectativas de terminar los procedimientos de flotación del buque", indicó la nota, pero esos trabajos aún no han concluido y las embarcaciones están a la espera en el Gran Lago. La Autoridad del Canal de Suez no señaló en la nota cuánto habían progresado esas labores de reflotación ni cuándo podría reanudarse la navegación.

Por su parte, la empresa de logística y servicios marítimos Gulf Agency Company (GAC), una de las que opera en el Canal de Suez, aseguró en un comunicado remitido a Efe que no hay "ninguna estimación" de cuándo estará operativo el canal. GAC, con sede en Dubái y una oficina de coordinación en Suez, también explicó que al equipo de rescate de ocho remolcadores que trabaja desde el martes para desbloquear el Ever Given se unieron la noche del miércoles dos dragas para tratar de liberar la quilla, que encalló en una de las orillas del canal.

Según GAC, más de 30 barcos esperaban en el fondeadero del puerto mediterráneo de Port Said, en la entrada norte del canal, y otra treintena en el de Suez, en el sur, aparte de las más de 40 embarcaciones que han entrado entre el martes y el jueves desde el Mediterráneo y que esperan en el Gran Lago. Este jueves está previsto el retorno al mar Rojo de tres barcos que seguían al Even Given y que están atascados en el tramo sur desde el martes, agregó GAC.

Las autoridades egipcias no han desvelado cuántos barcos se han visto afectados por el bloqueo del Canal, por el que en 2020 transitaron 18.829 naves y por el que pasa en torno al 10 % de las mercancías a nivel mundial, incluido gran parte del petróleo exportado desde el golfo Pérsico a Europa. El Ever Given, un barco de la empresa taiwanesa Evergreen con 400 metros de eslora y capacidad de 224.000 toneladas de carga, se quedó atravesado el kilómetro 151 del canal, en el tramo sur, debido, según la Autoridad del Canal de Suez, a los fuertes vientos a una tormenta de arena que dificultaba la visibilidad. EFE



SUBE EL PETRÓLEO

El bloqueo del canal de Suez, una de las principales arterias comerciales a nivel mundial, después de que encallase este martes en la vía marítima el carguero Ever Given, ha provocado un fuerte repunte de más del 3 % en los precios del barril de petróleo al haberse interrumpido la circulación de barcos en ambos sentidos. España está completamente integrada al tráfico comercial que pasa por el canal, por lo que esta situación de bloqueo afecta directamente a las importaciones y exportaciones de nuestro país. Los barcos tendrán que rodear por el Cabo de Buena Esperanza para llegar hasta los puertos europeos, lo que supone un incremento en el gasto de transporte, que repercutirá en la economía en general.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 64,16 dólares, un 5,94 % más que al finalizar la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 3,60 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 60,56 dólares.

El carguero Ever Given, fletado por la compañía taiwanesa Evergreen Line, es uno de los mayores buques de transporte de contenedores del mundo, con 400 metros de eslora y 59 metros de manga, transportaba 224.000 toneladas de mercancía en su ruta desde China hacia el puerto holandés de Rotterdam cuando se escoró y quedó encallado en el canal como consecuencia de las malas condiciones de visibilidad y de viento en la zona.

Según Leth Agencies, uno de los principales agentes que trabajan en el canal de Suez, más de 100 embarcaciones se han visto afectadas por el bloqueo temporal del paso marítimo.

La oficina de coordinación en el Canal de Suez de Gulf Agency Company (GAC), con sede en Dubái, indicó que de los 30 barcos que estaba previsto que transitaran el Canal el miércoles en dirección hacia el norte, 15 se encuentran “completamente parados” en su entrada sur.

Este jueves otros 30 barcos estaban registrados para atravesar el Canal de sur a norte y están a la espera de que el paso sea despejado, agregó GAC en un comunicado remitido a Efe. Mientras, 35 embarcaciones iban a navegar del mar Mediterráneo al mar Rojo y a 13 de estas se les ha permitido el paso hasta el área central, donde esperarán en el Gran Lago hasta que el tramo sur del Canal sea desbloqueado. La autoridad del paso marítimo explicó que el accidente se produjo “por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas”.



La firma propietaria colabora para desbloquear la situación

Tokio. EFE. La firma nipona Shoei Kisen, dueña del buque con bandera panameña que se está bloqueando, atascado, el Canal de Suez, dijo este jueves que trabaja con las autoridades locales para resolver la situación, "extremadamente difícil", en el paso marítimo. En un comunicado, la empresa japonesa de transporte marítimo confirmó que es la propietaria del buque Ever Given, operado por la compañía taiwanesa Evergreen, que quedó detenido por avería el pasado martes en el Canal de Suez bloqueando el paso de decenas de barcos por esa vía.

"Estamos intentando resolver la incidencia con las autoridades locales y con la empresa (gestora de la mercancía) Bernhard Schulte Ship Management", señaló Shosei Kisen en un comunicado, en el que la firma nipona también valoró como la situación como "extremadamente difícil". "Seguiremos haciendo todos los esfuerzos para solucionar la situación", añadió esta empresa japonesa de arrendamiento de navíos, que también señaló que no hay ningún herido entre los tripulantes del barco ni se ha producido por el momento ningún daño en su cubierta que haga temer una fuga de combustible.

La nave "se ladeó en el kilómetro 151 del canal mientras lo cruzaba desde el sur procedente de China camino a Rotterdam", indicó en un comunicado en la víspera el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, que trabaja para desatascar la embarcación, que mantiene la vía marítima bloqueada desde el pasado martes. La autoridad del paso marítimo explicó que el accidente se produjo "por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas".

Construido en septiembre de 2018, el Ever Given tiene cerca de 400 metros de eslora, 59 de manga, desplaza 224.000 toneladas y lleva una tripulación de 25 personas, todos de nacionalidad india, según detalló Shosei Kisen. EFE



DECENAS DE BARCOS BLOQUEADOS

El Cairo (EFE). Decenas de barcos permanecían bloqueados este miércoles en el Canal de Suez o en su entrada sur después de que el buque Ever Given, propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen, se quedara cruzado el martes en el paso marítimo a causa de una tormenta de arena. La oficina de coordinación en el Canal de Suez de Gulf Agency Company (GAC), con sede en Dubái, indicó que de los 30 barcos que estaba previsto que transitaran el Canal ayer en dirección hacia el norte, 15 se encuentran “completamente parados” en su entrada sur. El miércoles otros 30 barcos estaban registrados para atravesar el Canal de sur a norte y están a la espera de que el paso sea despejado, agregó GAC en un comunicado remitido a Efe. Mientras, 35 embarcaciones iban a navegar del mar Mediterráneo al mar Rojo y a 13 de estas se les ha permito el paso hasta el área central, donde esperarán en el Gran Lago hasta que el tramo sur del Canal sea desbloqueado.

El portacontenedores Ever Given, de la empresa taiwanesa Evergreen y que opera bajo bandera panameña, quedó bloqueado en el tramo sur del canal ayer. El buque tiene 400 metros de eslora, 59 de manga y una capacidad de 224.000 toneladas. GAC indicó que “el viento y el tamaño” están dificultando las operaciones, pero que las autoridades ya han conseguido “reflotar parcialmente” el buque y que “el tráfico se reanudará en cuanto sea colocado en otra posición”.

Por su parte, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, detalló en un comunicado que el Ever Given “se ladeó en el kilómetro 151 del canal mientras lo cruzaba desde el sur procedente de China camino a Rotterdam”. Aseguró que las unidades de rescate y ocho remolcadores están trabajando para desatascar al embarcación.

Según Rabie, el accidente se produjo “por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas por una tormenta de polvo, en la que el viento alcanzó los 40 nudos, lo que dificultó la maniobrabilidad del barco y este se salió de su trayectoria”.

Egipto sufre esta semana una ola de mal tiempo con vientos y arena en suspensión, que ha alcanzado hoy su epogeo y se espera que remita a partir de mañana.

En 2015 fue inaugurado el Nuevo Canal de Suez para aumentar el tráfico y permitir el tránsito de embarcaciones de mayor calado, aunque la ampliación se efectuó en el tramo norte del paso artificial, donde se excavó una vía paralela a la ya existente.

A lo largo de 2020, 18.829 embarcaciones cruzaron el canal de Suez, con 1.170 millones de toneladas a bordo, generando unos ingresos para Egipto de 5.610 millones de dólares (unos 4.700 millones de euros). El Canal de Suez es una importante vía por la que pasa gran parte del petróleo desde el golfo Pérsico a Europa y en torno al 10 % de las mercancías transportadas por mar a nivel mundial. EFE

