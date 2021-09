El Gobierno de Colombia denuncia la incursión de una aeronave venezolana sin tripulación

Bogotá. El Gobierno de Colombia denunció este domingo que una aeronave venezolana no tripulada hizo el sábado una incursión no autorizada en su territorio en el departamento fronterizo de Arauca y rechazó “este nuevo hecho de violación de la soberanía nacional. El 25 de septiembre de 2021 se presentó la incursión no autorizada de una aeronave venezolana no tripulada, ‘Orlan 10’ de fabricación rusa, que ingresó al sur del curso del río Arauca, que sirve como límite entre los dos países, en inmediaciones del municipio de Arauquita”, detalló la Cancillería colombiana en un comunicado. Esta incursión sucede en el mismo mes en el que el número dos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, general Domingo Hernández Lárez, reiteró que disponen de datos que muestran que un dron militar de Colombia violó el espacio aéreo de la nación caribeña, hecho desmentido por el país andino. Según el Gobierno colombiano, la aeronave venezolana tiene capacidades de inteligencia militar e “ingresó hasta 1,2 km dentro de territorio nacional colombiano”. Es por todo ello que rechazó lo ocurrido y “las reiteradas provocaciones”. EFE