El Gobierno rectifica y pide renovar en las Cortes y con toda urgencia el CGPJ

La elección de la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces responde al diseño original que pretendía la Constitución. Sólo después de las malhadada Ley Orgánica del Poder Judicial y de la poco acertada decisión del Tribunal Constitucional avalando la ley de 1985 esto ha cambiado. Que ese diseño no es acertado es algo que se viene repitiendo desde el Consejo de Europa. La proposición de ley presentada por los grupos socialista y de Unidas Podemos no solo no corregía ese defecto sino que lo agravaba. Resulta lógico que la UE haya dicho que esta reforma, de llevarse a cabo, supondría una vulneración de las garantías del Estado de Derecho.

La Constitución establece que 12 de los 20 miembros del CGPJ debe ser elegida “entre” los jueces. Cuestión distinta es si debiéramos plantear una reforma constitucional para que esos otros 12 miembros no sean elegidos por las Cortes Generales sino por otras instancias implicadas en el funcionamiento del Poder Judicial, como el Ministerio Fiscal y los colegios de abogados.

Admitida la conveniencia de que la mayoría de los miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces cabe plantear con qué criterios. Una fórmula, fácil, y lógica, sería volver a la ya existente en la Ley Orgánica 1/1980, del Consejo General del Poder Judicial de 10 de enero de 1980. Quizá en lugar de hacer experimentos o querer ser originales debiéramos volver a un modelo que ya está experimentado y funcionó adecuadamente.