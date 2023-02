El Supremo brasileño tramita seis casos contra Jair Bolsonaro

Brasilia. La Corte Suprema de Brasil envió este viernes a jueces de primera instancia seis peticiones de investigación contra el ahora expresidente Jair Bolsonaro, por declaraciones en las que el líder ultraderechista supuestamente amenazó a la Justicia y defendió la ruptura del orden institucional.

Se trata de las primeras peticiones de investigación o investigaciones contra Bolsonaro que el Supremo remite a jueces de primera instancia desde que el expresidente se quedó sin mandato.

Los casos fueron remitidos a jueces del Tribunal Regional Federal de Brasilia por la magistrada Carmen Lucia Antunes Rocha, que era la instructora de los procesos en el Supremo Tribunal Federal, y no llegó a pronunciarse sobre los mismos antes del 1 de enero, cuando el líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva sucedió a Bolsonaro en la Presidencia. La misma magistrada también remitió a primera instancia otra petición de investigación contra Bolsonaro en la que se le acusa de racismo por haberse referido al peso de un hombre negro en arrobas, como en la época de la esclavitud.

Se trata de peticiones de investigación contra el entonces jefe de Estado presentadas por parlamentarios y partidos de la oposición o por organizaciones de la sociedad civil y que fueron enviadas a la Corte Suprema debido a que Bolsonaro contaba hasta el fin de su mandato con un fuero especial. En su decisión de enviar los casos a primera instancia, la magistrada alegó que el líder ultraderechista no fue reelegido en las presidenciales de octubre pasado por lo que ya no está protegido por fuero y puede ser procesado por cualquier juez y no exclusivamente por la Corte Suprema.

“Por lo expuesto, considerando la pérdida del fuero por prerrogativa de función del acusado, reconozco la incompetencia del Supremo Tribunal Federal para procesar y juzgar las peticiones y determino que las mismas sean remitidas al Tribunal Regional Federal de la Primera Región para que las distribuya entre jueces competentes”, afirmó en su sentencia.

Los principales casos se refieren a peticiones de investigación contra Bolsonaro por declaraciones contra las instituciones que pronunció en un discurso publico el 7 de septiembre de 2021, en la conmemoración de la declaración de la independencia de Brasil. efe