Epidemiólogos apoyan la retirada de mascarillas en transporte público

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, ha apoyado la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarilla en el transporte público debido a que la situación epidemiológica de la COVID-19 en España “es muy estable”.

“La situación de los virus respiratorios en general y de la COVID-19 en particular se ha mantenido estable durante las últimas semanas. La información que tenemos es de que la situación es muy estable y, por lo tanto, el mantenimiento de medidas más allá de las situaciones de picos que ya no estamos viendo no parece ser razonable”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

De hecho, Zurriaga considera que la retirada de las mascarillas en el transporte público “hace ya meses que podría haberse adoptado”. En cualquier caso, considera que “el hecho de que nos enfrentábamos también a la temporada epidemiológica donde los virus respiratorios podían estar más incrementados hacía quizá que el hecho de mantener la obligatoriedad no fuera tan llamativo”.

En este sentido, el epidemiólogo insiste en que seguir manteniendo esta obligatoriedad “no parece tener sentido”, pero recomienda que la sigan utilizando las personas que tengan algún tipo de sintomatología respiratoria o cuando estemos en contacto con personas vulnerables ante los virus respiratorios y particularmente la COVID-19.

“Cuando vayamos a entrar en contacto con estas personas o si tenemos esta sintomatología evidentemente la mascarilla debe seguir siendo utilizada porque si no podemos estar cayendo en la falta de prevención ante estas personas”, ha asegurado.

Por último, el experto recuerda que, pese a la retirada de su obligatoriedad, la mascarilla “sigue y seguirá siendo útil, y ha sido muy útil en el pasado”. “Por lo tanto, no estamos ante una situación en la que la mascarilla se retira por su inutilidad. Se retira la obligatoriedad de la mascarilla en determinadas circunstancias porque la situación ya no aconseja seguir manteniendo esto”, ha remachado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero aprobará la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, pero se mantendrá en todos los centros sanitarios.

Sin embargo, su uso seguirá siendo obligatorio, también por recomendación de los expertos, en los centros sanitarios, los servicios sanitarios, los establecimientos sanitarios (como farmacias) y los centros sociosanitarios para los visitantes y los trabajadores.

Darias no ha detallado cuándo en concreto entrará en vigor la medida una vez se apruebe en el Consejo de Ministros, aunque los acuerdos del Gobierno se suelen aprobar al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que la retirada oficial de las mascarillas podría ser el 8 de febrero.

MADRID. E.P.