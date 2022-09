Feijóo: “El Gobierno de Sánchez es un ejemplo en Europa de la división”

··· Para Ayuso, la sociedad madrileña quiere “saber, contar y opinar” “ante un Gobierno autoritario que encadena insultos y campañas de desprestigio tremendas y ocurrencias arbitrarias”, como “el decreto ley energético para entregárselo como moneda de cambio a enemigos profesionales de España, pactado con el entono de ETA”. ¿La culpa es del dueño de la tienda de muebles y no de quien ha roto con Argelia? La culpa la tienes tú, ciudadano, comerciante y no Sánchez y sus 22 ministros. La Ley no se cumple igual para todos. Se ponen bravos con los escaparates pero no con quienes atentan con el derecho a estudiar español en su país”, afirmó.