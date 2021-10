Garamendi rebaja la previsión de los PGE sobre crecimiento

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, cuestiona la previsión de crecimiento de la economía del 6,5 por ciento establecida por el Gobierno central en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, y lo rebaja a entre el 5,5 y el 6 %.

Garamendi hizo esta afirmación a los medios de comunicación durante una visita este viernes a Jaca y al Monasterio de San Juan de la Peña, en la provincia de Huesca, en el marco de la iniciativa El Camino de la Empresa 2021, que desarrolla actos de promoción del turismo en puntos destacados de la Ruta.

Explicó que la previsión del Gobierno respecto a la evolución de la economía es “uno de los puntos que nos preocupan” del proyecto presupuestario, a falta de un estudio más a fondo por parte del equipo de la CEOE que valorará el contenido del documento a lo largo de las próximas semanas.

“Hablamos -dijo- de un déficit para 2022 superior al 5,5 o 6 % en un momento en el que vamos a tener que consolidar cuentas, porque aunque Europa está con cierta flexibilidad este año y el siguiente (en cuanto a la racionalización del gasto), en 2023 nos tendremos que poner las pilas para hacer las cosas ordenadamente”, subrayó.

En relación al documento presupuestario del Ejecutivo, indicó que otros de los puntos plasmados “van en dirección contraria a lo que los empresarios pensamos”, afirmación referente a la relación a la tributación del tipo fijo del 15 % en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

“Vamos a ver qué significa esto y como lo plantean porque puede provocar el efecto contrario a lo que se pretende, puesto que las empresas, especialmente las grandes, pagan más del 15 %, y depende de como se mire puede ser una noticia neutra o no”, resaltó Garamendi.

Incidió en la necesidad de “pensar en trabajar” en la eficiencia del gasto, sobre todo en el de carácter estructural, porque, dijo, “pensamos que se puede hacer algo”.

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, negó por su parte que su partido esté teniendo una deriva kamikaze, como le achaca el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, y culpó a los socialistas de no contar con ellos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

“¿Kamikazes que estamos yendo hacia el suicidio? Pues no lo sé; nosotros tenemos que explicar a los españoles que quien les está suicidando es el Gobierno que tenemos”, afirmó la dirigente del PP en una rueda de prensa en la sede de su partido este viernes, en respuesta a Gómez, quien en una entrevista con Efe dijo que el PP está en una deriva muy radical, kamikaze y sin sentido de Estado.

Rodríguez añadió que “quien se inventó que hay que echar para atrás fue el señor Sánchez”, en referencia al presidente del Gobierno, por lo que agregó en su respuesta a Héctor Gómez: “Así que no vengan con historias”.

“Desde luego con nosotros no cuentan para nada”, añadió, y subrayó que el Gobierno no espera aceptar ninguna enmienda del PP, como ya hizo el año anterior, cuando no les aceptaron “ni una”, aunque la ministra de Hacienda se lo haya ofrecido.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cree que la ley de vivienda y la reforma fiscal impulsadas por Podemos facilitarán los votos de ERC, Bildu y del “resto de la mayoría plurinacional” que sostienen al Gobierno a los presupuestos de 2022.

“Creo que los avances que ha logrado Unidas Podemos lo van a poner más fácil para que pueda haber números para sacar adelante los presupuestos”, dijo en una entrevista en TVE recogida por Efe.