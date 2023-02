Gibraltar acusa a España de una “grave violación” de su soberanía

Gibraltar eleva el tono y pide explicaciones diplomáticas por lo que considera una “grave violación” de su soberanía, en relación con el incidente de este jueves en el que dos agentes españoles fueron apedreados hasta sangrar por contrabandistas de tabaco a los que perseguían en las aguas del Peñón. El Ministro Principal gibraltareño, Fabián Picardo, asegura que la “incursión” y los disparos disuasorios que realizaron los agentes para ahuyentar a la turba que los agredía son “el incidente más grave y peligroso desde hace muchos años”. Dice que está coordinando su respuesta con el ministerio de Exteriores de Reino Unido y con el el Embajador británico en España. El Gobierno español, por su parte, rechaza “tajantemente” los términos de la declaración y “las pretensiones sobre una supuesta soberanía británica”, “especialmente incomprensible” en el momento en el que ha puesto sobre la mesa un acuerdo para crear una zona de prosperidad compartida y derribar la Verja de separación.

Los hechos ocurrieron sobre las 5:00 de la madrugada de este jueves en la playa Eastern Beach de Gibraltar, cuando a la embarcación en la que viajaban dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera se le paró el motor durante una persecución de una lancha neumática de contrabandistas de tabaco en la costa de levante de La Línea de la Concepción (Cádiz). En ese momento comenzaron a ser agredidos por un grupo de personas que comenzaron a lanzarles piedras, algunas de gran tamaño y peso, según se puede ver en un vídeo obtenido por Noticias Gibraltar. “Os vais a enterar”, dice uno de los agresores, aparentemente un traficante español, a los agentes, mientras otros recuperan los cartones de tabaco de la lancha española. “Dispara, dispara ahora”, les increpa otro, mientras se aprecia cómo la lancha española trata de alejarse de la playa luchando contra la fuerza del oleaje y sin poder arrancar el motor. En medio de insultos y pedradas, se escuchan unos disparos (ocho en total), que se ha sabido después que fueron al aire y al agua. “No veas todo el pedrón (pedrada) que le han metido en toda la boca”, se escucha también. Uno de los policías españoles se desploma en el suelo. Finalmente, pudieron llegar hasta el barco patrullero nodriza a remo.

IMPACTO EN EL GIBREXIT. El Gobierno del Reino Unido ha contactado con el Gobierno español para aclarar lo ocurrido y está trabajando estrechamente con el gobierno de Gibraltar, según confirma a este diario un portavoz del Ministerio de Exteriores británico. Consideran que la embarcación del Servicio español de Aduanas “realizó unas acciones en aguas gibraltareñas que constituyeron una incursión y violación de la soberanía del Reino Unido”. Al mismo tiempo, desean “una rápida recuperación” a los agentes españoles.

El Gobierno del Peñón asegura que funcionarios del Reino Unido van a ponerse en contacto con sus contrapartes españolas para pedir “explicaciones sobre esta violación de la soberanía de Gibraltar” antes de tomar una “decisión definitiva sobre las medidas a adoptar” y ver el nivel de la respuesta diplomática. Picardo ha asegurado en una entrevista en la televisión gibraltareña que será “dura”, y que no ha habido nada más “temerario” que disparar al aire en una zona densamente poblada de edificios altos.

El Ministerio de Exteriores español, por su parte, ha emitido un comunicado en el que “rechaza tajantemente los términos de la declaración conjunta emitida hoy por representantes del Gobierno británico” y “las pretensiones sobre una supuesta soberanía británica sobre el territorio y aguas de Gibraltar recogidas en ella”. La declaración, aseguran, resulta especialmente incomprensible “en el momento en el que España ha puesto sobre la mesa un acuerdo para crear una zona de prosperidad compartida”.

Está por ver si este incidente tiene algún impacto en las negociaciones sobre el Tratado sobre Gibraltar tras el Brexit. Por un incidente menor, en 2010 se suspendieron las conversaciones trilaterales (Foro Tripartito) entre España, Gibraltar y Reino Unido. En ese sentido, Picardo (que oficialmente no forma parte de las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea pero suele estar presente), ha dicho que espera que no “descarrilen” por un incidente provocado por “personas que no forman parte de la negociación”.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (responsable del Servicio de Aduanas), ha condenado la agresión. El Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, “va a denunciar lo ocurrido”, ha asegurado la ministra en Cádiz.

Por su parte, el Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno sobre si las autoridades gibraltareñas y británicas prestaron o no ayuda a los agentes españoles mientras estaban siendo agredidos. Además, Vox ha reclamado que se declare como zona de especial singularidad al Campo de Gibraltar (Cádiz) para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.