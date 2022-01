Gobierno y Banco de España contactan con Carlos, que denunció la exclusión financiera a los mayores

ACCESIBILIDAD A SUCURSALES El Ministerio de Economía y el Banco de España han contactado con Carlos San Juan, el hombre de 78 años que inició una campaña en la plataforma Change.org para denunciar la exclusión financiera a los mayores y reclamar “un trato más humano” en las sucursales bancarias.

Carlos San Juan había solicitado tanto al Ministerio de Economía como al Banco de España propuestas concretas y una respuesta por escrito a su petición Soy mayor no idiota, que ya ha recogido más de 380.000 firmas.

El Ministerio de Economía se puso en contacto telefónico con Carlos este martes por la mañana. En concreto, recibió una llamada del secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, que le trasladó una invitación a reunirse en el ministerio.

“Me han agradecido haber iniciado esta campaña y me han invitado a mantener una reunión. Yo les he transmitido algunos de los problemas a los que nos enfrentamos muchas personas mayores cuando tenemos que hacer operaciones bancarias y les he dicho que esta recogida de firmas debería servir para sensibilizar tanto al Gobierno como a los presidentes de la banca”, declaró.

Además, este lunes por la tarde, Carlos San Juan fue contactado por el Banco de España para concertar una llamada telefónica con el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, para este mismo jueves.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado que iniciará una actuación de oficio ante las administraciones públicas para que procuren una “mayor accesibilidad” en las gestiones de la ciudadanía frente a las dificultades de la digitalización, y apela al Banco de España para que solicite a estas entidades que atiendan presencialmente a personas con dificultades para acceder a los servicios digitalizados, como es el caso de las personas mayores. e.p.