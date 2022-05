Griñán afirma que no malversó, ya que no decidía sobre los ERE

La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha pedido al Tribunal Supremo su absolución, al destacar que la sentencia de los ERE no menciona “ninguna irregularidad” ni “ningún ánimo de lucro” del exconsejero de Economía, quien no malversó porque no decidía sobre los fondos.

Estos son los principales argumentos que expuso el letrado de Griñán, José María Calero, en la vista pública que se celebra desde este miércoles ante la Sala de lo Penal del Supremo para revisar la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política de los ERE, según informa Efe.

Griñán, condenado a seis años y dos días de prisión y quince años y dos días de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y prevaricación, llegó al Gobierno de la Junta andaluza en 2004 como consejero de Economía y Hacienda.

Por tanto, afirmó el letrado, “no tiene relación con la creación del mecanismo” de ayudas en el año 2001, sino que cuando se incorpora al Ejecutivo regional “se encuentra con que ya ha habido tres leyes de presupuestos que han convertido esa partida presupuestaria (vinculada a los ERE) en ley formal”.

Es por ello que quiso dejar claro que “Griñán no tiene nada que ver con la concesión de las subvenciones”, sino únicamente con la presupuestación a partir de 2005 por ser parte de una ley.

El letrado negó, por tanto, la prevaricación, porque en la sentencia no aparece ninguna resolución dictada por el exconsejero, lo que es clave para la imputación de este delito. “No estamos ante un acto con capacidad de decisión”, ya que “la única capacidad de decisión es del Parlamento” y “los hechos probados no identifican irregularidades de Griñán”, añadió al respecto.

Más contundente fue con el relato que hace la sentencia de Sevilla sobre la malversación. “No aparece que Griñán tuviera a su cargo la partida 31L ni capacidad de disposición sobre los fondos”.

En su opinión, “no puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos, no se describe la sustracción de fondos públicos, no es posible identificar que Griñán tuviera ningún ánimo de lucro ni tampoco terceros porque no se ha llevado a esos terceros a juicio”.

De hecho, este punto fue un argumento común entre todas las defensas, que reprocharon que la sentencia haya obviado las ayudas individuales en el juicio para luego construir el relato de la malversación en torno a ellas, cuando “no se puede utilizar lo que no ha sido sometido a prueba o contradicción”.

Además, recordó que las irregularidades detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas que incorpora el fallo es de 2012; es decir, que esas irregularidades no afloraron en ninguno de los informes anuales previos, que no advirtieron de anomalías.

“¿Cómo puede ser que quepa reproche penal al que sigue el mismo criterio que le ha marcado el interventor?, ¿cómo pudo actuar bien el interventor general y no los que le siguieron?”, subrayó.

Por ello, negó que mirase para otro lado y no quisiera saber nada de los informes de la Intervención, sino todo lo contrario, ya que “todo lo que sugirió la Intervención, el exconsejero lo llevo al Consejo, se aprobó y se convirtió en Ley. No hubo pasividad”.

Todo es “un conjunto de conjeturas”, insistió el letrado de José Antonio Griñán.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, solicitó que la vista para revisar la sentencia del caso de los ERE sirva para que “se pueda recuperar todo el dinero que ha sido defraudado”.

Durante una visita a los patios de Córdoba, aseguró que “lo único que me interesa como presidente es que se pueda recuperar todo el dinero que ha sido defraudado, es lo que interesa a los andaluces y es donde vamos a poner todo el acento, y esperemos que la justicia actúe”.

Algo que, señaló, “no con ánimo de venganza, sino para que sepamos toda la verdad y, sobre todo, para que no se vuelva a repetir jamás en Andalucía una situación como la que se ha vivido, en donde se ha despilfarrado, donde se ha defraudado centenares de millones de euros, que en este caso iba para los parados y que desgraciadamente no le han llegado”.