Cinco muertos y 18 heridos en varios ataques contra estaciones de tren

Madrid. El Gobierno de Ucrania estaba este lunes preparado para hacer “cualquier cosa” con vistas a abrir un corredor humanitario para evacuar a civiles y militares de la fábrica de Azovstal, en la zona costera de Mariúpol, según anunció la viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk.

La también responsable de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania hizo estas declaraciones después de que Rusia anunciase a primera hora de la mañana un alto el fuego para la evacuación de los civiles de la sitiada acería.

Según la ministra ucraniana, “por el momento no hay información exacta sobre cuántos alimentos y agua potable quedan para los civiles que se refugian en la planta”. “Sabemos que no hay alimentos ni agua potable, al menos no se han realizado entregas allí. Prácticamente no hay comunicación, ni calefacción, ni atención médica, que es tan necesaria”, señaló Vereschuk, que reiteró “la plena disposición” de la parte ucraniana para organizar un corredor humanitario.

“¡Estamos listos! Todas las ‘ambulancias’ están listas, los autobuses, estamos listos para ir a pie. Y para hacer todo lo posible para que funcione mejor un corredor humanitario desde Azovstal”, precisó. Y es que en el complejo metalúrgico se cree que pueden estar refugiados unos mil civiles y unos quinientos soldados ucranianos.

En concreto, y tras cuatro días consecutivos de intentos fallidos, este lunes Rusia anunció un alto el fuego para la evacuación desde las 14.00 horas. Cesarían las acciones y los civiles podrían salir “en la dirección que ellos elijan”, declaró el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional, el coronel general Mijaíl Mizíntsev.

El anuncio del alto el fuego habría sido leído cada 30 minutos por altavoces para que pudiese ser oído en el interior de la planta. “La disposición de la parte ucraniana a comenzar la operación humanitaria debe ser confirmada con la exhibición de banderas blancas en el perímetro, o, al menos, en algunos sectores de Azovstal”, añadió.

“La Federación Rusa declara pública y oficialmente que no hay ningún obstáculo para que los civiles salgan de Azovstal, salvó la decisión de las propias autoridades de Kiev y de los comandantes de las formaciones nacionalistas de retener a civiles como escudo humano”, señaló el jefe militar ruso en Telegram.

Cuando salgan los civiles, “las unidades rusas se retirarán a una distancia segura”, apuntó Mizintsev. La viceprimera ministra ucraniana negó, en un principio, acuerdo entre las partes. EFE