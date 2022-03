Rusia confirma haber usado misiles hipersónicos ‘Kinzhal’ contra un arsenal subterráneo

La guerra de Ucrania está cobrando una nueva dimensión. Lo que había empezado como un enfrentamiento al más puro estilo tradicional, no mucho más sofisticado que el de la Segunda Guerra Mundial, está tomando tintes ya de futuro, con el empleo de armas (especialmente por parte de las tropas del ejército ruso) cuya capacidad todavía no se ha probado nunca en el campo de batalla real, por el peligro que estas entrañan no solo para el país atacado, sino para sus alrededores.

Y es que el Ministerio de Defensa ruso confirmó este sábado por vez primera el uso de un misil hipersónico ‘Kinzhal’ (con capacidad nuclear) para destruir un arsenal ucraniano subterráneo en el suroeste de Ucrania. El portavoz del Ministerio, Igor Konashenkov, confirmó el impacto del misil en la población de Deliatin, en la región ucraniana de Ivano-Frankivsk, en el que también resultaron destruidas cajas de munición para aviones de combate.

“El sistema de misiles aerobalísticos hipersónicos ‘Kinzhal’ ha destruido un gran almacén subterráneo que contenía misiles y municiones de aviación”, explicó el portavoz militar, sin dar más detalles. El ataque también fue confirmado por el portavoz del Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, quien explicó que dejó “daños y destrucción”, pero no pudo verificar por el momento ni víctimas ni el tipo de misil empleado por Rusia.

“Desafortunadamente, Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para todo el arsenal de armas de misiles de Rusia. Usan misiles que vuelan 2.000 kilómetros, 5.500 kilómetros de alcance... Son misiles de crucero y sistemas operativos y tácticos como el ‘Iskander’”, lamentó. “Los rusos se han jactado de haber empleado el sistema ‘Kinzhal’, pero no hemos podido confirmarlo”, indicó antes de constatar que la propia localidad de Deliatin no fue alcanzada por el impacto.

Rusia ha utilizado previamente misiles de largo alcance para atacar objetivos al oeste de Ucrania, no lejos de la frontera con Polonia, pero hasta ahora jamás había sido empleado este nuevo sistema de misiles aire-tierra, que forma parte de una serie de armas estratégicas avanzadas que habían sido presentadas por el presidente ruso, Vladimir Putin, en el 2018.

SUSPENDIDOS LOS LANZAMIENTOS DESDE LA GUAYANA FRANCESA. Y mientras lanzan misiles de última generación desde un lado, cesan los lanzamientos desde otro. Pues el Gobierno ruso anunció este sábado su intención de suspender con carácter definitivo su programa de lanzamientos desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa, según informó el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dimitri Rogozin.

“¿Para qué nos hace falta?”, declaró en una conferencia de prensa desde la ciudad rusa de Samara. “¿De qué nos sirve un socio tan poco fiable?”, añadió en relación a Francia. Y es que después de que la UE y Estados Unidos impusieran fuertes sanciones a Moscú, incluso a sus operaciones espaciales, Roscosmos ya había cancelado más lanzamientos de sus cohetes Soyuz desde el puerto espacial en Kourou, en la Guayana Francesa. Un total de 27 naves espaciales Soyuz habrían despegado desde allí durante los quince años de cooperación, hasta hoy.

UK APUNTA AL COMIENZO DE UNA GUERRA DE DESGASTE. El ministro ucraniano Konasenkov informó este sábado también de que las Fuerzas Armadas rusas habían destruido también alrededor de 200 vehículos aéreos no tripulados y más de 1.400 tanques y otros vehículos blindados desde el comienzo de la invasión de Ucrania.

“En total, desde el comienzo de la operación militar especial”, declaró el portavoz, usando la denominación oficial rusa para la invasión, “han sido destruidos 196 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, 1.438 tanques y otros vehículos blindados de combate, 145 lanzacohetes de lanzamiento múltiple, 556 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 1.237 unidades de vehículos militares especiales”.

Con todo, desde el Ministerio de Defensa de Reino Unido, consideran que el plan inicial ruso de poder conquistar el país en cuestión de días ha fracasado, por lo que ahora plantean un cambio de estrategia para iniciar una guerra de desgaste. Esto, según indicó, “probablemente involucrará el uso indiscriminado de ataques que aumentarán las víctimas civiles”.