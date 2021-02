Hasél pide estar solo en la celda y no hará labores para redimir su condena

Lleida. Alejandra Matamoros, abogada de Pablo Hasél, explicó ayer que el rapero pidió estar solo en una celda y no colaborará en ninguna de las tareas que los internos hacen en las prisiones para rebajar condena, como la limpieza de las instalaciones.

En declaraciones a las puertas del centro penitenciario de Lleida donde el rapero cumple condena, Matamoros explicó que todavía no se sabe en qué módulo le pondrán y si, finalmente, aceptarán su petición de estar solo en una celda.

En este sentido, la abogada denunció que “vivir dos personas sin intimidad en celdas minúsculas no es digno y, si le obligan, se podría negar a entrar”.

Asimismo, anunció que el rapero no aceptará colaborar en las labores que no son obligatorias y que tienen que hacer los presos si quieren conseguir algún beneficio penitenciario como el tercer grado.

Entre estas tareas se encuentran actividades como la limpieza de duchas, el servicio de comedor o el reparto de mantas, pero Matamoros advirtió que “si la prisión no tiene funcionarios suficientes, que contraten a más gente, pero ellos no lo van a hacer gratis ni de ninguna manera, porque la prisión no es un lugar para que el Estado te siga explotando”.

Matamoros denunció asimismo una presunta “campaña mediática de desprestigio” contra el rapero desde su ingreso en prisión la semana pasada.

En este sentido, dijo que en los últimos días se publicaron informaciones en las que se explicaba que Hasél estaba en prisión por una acumulación de condenas, cuando lo cierto, aseguró, es que el rapero está encarcelado “única y exclusivamente por delitos de opinión”.

“Los únicos antecedentes penales que tiene son las dos condenas por delitos de expresión, el resto todavía no son condenas firmes y, de hecho, una de ellas fue apelada y estamos a la espera de que la Audiencia de Lleida se pronuncie”, explicó.

Hasél tiene antecedentes por una condena de dos años de prisión de 2014 por apología al terrorismo e injurias a la corona, a la que se le suma otra sentencia de 2019 por los mismos delitos. efe